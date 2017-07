På festivalen som arrangeres på Risøya i Tvedestrand denne uken, samles flere tusen ungdommer fra hele landet for å høre kristen musikk og forkynnelse.

Under årets festival skal det holdes flere seminarer. I tillegg til seminar som omhandler misjon og lovsang, arrangeres det også et seminar med tema «Skam», der utgangspunktet er den populære TV-serien med samme navn.

– Serien tar for seg tema som dagens ungdom er opptatt av. Det ønsker vi også å gjøre, sier programansvarlig for Skjærgårds Music and Mission Festival, Line Lundstrøm.

Dramaserien «Skam» handler om livet til ungdommer på Hartvig Nissen skole i Oslo. Serien har fått ros for å ta opp tema på en opplysende og nyskapende måte. Under Gullruten 2016, vant serien hele fem priser, blant annet prisen for «Beste TV-drama». Foto: NRK

Skal settes inn i et kristent verdisyn

Det er Alexis Lundh i den tverrkirkelige organisasjonen Tro & Medier som skal holde seminaret. Han har sett samtlige episoder av Skam, noen av dem flere ganger.

– Jeg jobber mye med ungdom, så jeg følte at jeg måtte følge med på dette, sier han.

Lundh synes imidlertid at det har vært krevende å se «Skam». Som voksen mann og far til ungdom, har det ikke vært lett å forholde seg til at mange unge har det sånn som ungdommene i serien.

Under seminaret som skal arrangeres i tre bolker, vil Lundh ta tak i konkrete hendelser eller tema som kommer fram i serien. Deretter vil han ta for seg disse og se på dem ut fra et kristent verdisyn.

En av dagene vil han ta opp selve begrepet skam, som for øvrig er et velkjent begrep i kristen sammenheng. Begrepet dukker opp allerede i 1. Mosebok kapittel 2.

Alexis Lundh i den tverrkirkelige organisasjonen Tro & Medier og seminarholder på festivalen, sier at han leser ut fra serien at dagens ungdom har et desperat behov for ubetinget kjærlighet. Foto: Kjetil Fyllingen/Tro & Medier

– Jeg vil blant annet stille spørsmål ved hvilke ting det er knyttet mest skam til. Ut fra mine egne erfaringer fra arbeid med ungdom, vet jeg at det er knyttet mye skam til seksualitet, sier Lundh.

I sesong 3 av «Skam», er homofili et sentralt tema. Lundh sier at han vil komme inn på dette, men at hovedfokuset i den forbindelse vil være skam som følelse og hva som driver denne følelsen.

Lund sier at det aller viktigste for ham er å få fram at Jesus elsker de unge akkurat slik de er.

– Sier noe om dem vi lager festival for

Programansvarlig Lundstrøm har også fulgt med på TV-serien som har gjort stor suksess i flere land. Hun mener de som står bak serien har tatt ungdomskulturen på alvor og at det er mye å lære av å se den.

– Det sier noe om dem vi lager festival for og hvilke utfordringer de har i sin hverdag, sier hun.

I fjor oppfordret predikant og tidligere TV-pastor i TV2, Egil Svartdahl, kristne foreldre til å se Skam. Det fikk blandede reaksjoner i kristne miljø.