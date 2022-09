– Det var et ordentlig stygt smell. Jeg kikket raskt ut gjennom vinduet fra badet og så en bil som lå på taket. Jeg løp alt jeg kunne mens jeg ringte nødetatene. Det var en skremmende opplevelse, sier Daniel Hamzavi.

Det var ved 23.30-tiden mandag at huseieren i Luntevikveien i Lillesand stod på badet for å gjøre seg klar for natta. På utsiden kom en bilfører med passasjerer kjørende inn gata.

Sjåføren mistet kontroll på bilen, kjørte av veien og slo kollbøtte inn på gårdsplassen. Ferden stanset én meter fra husveggen til Hamzavi.

Daniel Hamzavi mistenker at bilen kom i høy hastighet da den braste inn på tomta. Foto: Espen Bierud / NRK

Fryktet brann

– Sjåføren var delvis fastklemt og trengte hjelp til å komme seg ut. Passasjeren var allerede ute av bilen. Det jeg fryktet mest var at det skulle oppstå en brann, forteller. 38-åringen.

Sjåføren, en mann i 40-årene, er siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand, opplyser operasjonsleder Ronny Aateigen Andersen.

– Det var vanskelig å få til en fullverdig forklaring i natt, legger operasjonslederen til.

I bilen satt også en kvinnelig passasjer i 40-årene.

Mannen i 40-årene ble brakt til Sørlandets sykehus, men det tyder ikke på alvorlig personskade.

Daniel Hamzavi er glad for at ingen ble alvorlig skadet. Foto: Espen Bierud / NRK

Familie sov i huset

Daniel Hamzavi leier ut deler av boligen til en familie. Ulykkesbilen stanset rett utenfor et av familiens soverom.

– Det er uvirkelig at dette har skjedd her. Jeg mistenker at bilen holdt høy fart. Du får ikke så omfattende skader hvis ikke, sier familiefaren.

Det er store ødeleggelser på utsiden av huset etter ulykken. Foto: Espen Bierud / NRK