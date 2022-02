I kosmetosk sammenheng brukes botulinumtoksin i små og fortynnede doser for å glatte ut rynker i ansiktet. Behandlingen består i at toksinet sprøytes inn i utvalgte muskler, slik at nervesignalene til musklene blokkeres og hindrer at musklene trekker seg sammen. Behandlingen varer i 3–5 måneder og må deretter gjentas.