«Hva vil folk si» er norsk Oscar-kandidat

– Jeg er utrolig overveldet, ydmyk, glad og stolt over å kunne presentere vår film for disse menneskene, sier Iram Haq.

Tirsdag ble det klart at Haqs film «Hva vil folk si» blir norsk kandidat i konkurransen om Oscar for beste ikke-engelskspråklige film.

Filmen hadde verdenspremiere på filmfestivalen i Toronto i september 2017, før den hadde premiere i Norge 6. oktober. Siden midten av juli har filmen gått på kino i USA.

De to andre norske kandidatene var «Utøya 22. juli» i regi av Erik Poppe og Tuva Novotnys «Blindsone».

«Hva vil folk si» er Iram Haqs andre Oscar-kandidat. "Jeg er din», var norsk Oscar-kandidat i 2013. Foto: Camilla Veka/NRK

Egne erfaringer

Filmskaper og regissør Iram Haq har også erfaring med hvordan det er å vokse opp med streng kontroll i familien. Hun har tidligere fortalt til NRK hvordan hun ble sendt til Pakistan mot sin vilje. Dette resulterte i at hun brøt med familien.

Ifølge Haq tar hele filmen utgangspunkt i egne erfaringer, men hun har tatt noen dramatiske grep underveis.

– Dette er en historie som gjelder mange andre enn meg. Det er mange jenter i verden som opplever sosial kontroll. Endelig blir dette et tema, og filmen kan vises verden rundt. Disse jentene får en stemme der ute. Det betyr mye for meg.

Haq er oppvokst på Stovner i Oslo, og i går viste hun for første gang filmen i sin egen hjemby.

– Det er spesielt gøy at filmen får en slik oppmerksomhet når jeg endelig har våget å fortelle min historie.

«Hva vil folk si» er en hardtslående og gripende fortelling om skam, ære og det å slites mellom to ulike kulturer. Foto: MER Filmdistribusjon

– Unikt og viktig

«Hva folk vil si» handler om norsk-pakistanske Nisha, som forsøker å balansere livet som norsk tenåring med forventningene hennes tradisjonelle pakistanske familie har til henne.

Filmens hovedrolle spilles av 18 år gamle Maria Mozhdah fra Kristiansand.

– Iram har virkelig noe å fortelle med denne filmen. Hun har en historie og et brennende behov for å formidle en historie hun føler kan bidra til en forandring for mange, sier produsent Maria Ekerhovd.

Hun påpeker at Haq med filmen retter søkelyset mot en problematikk som er aktuell også i 2018.

– Derfor er det ekstra viktig at det blir satt på dagsorden og gjort noe med. Det føler jeg virkelig Iram har klart med denne filmen.

18 år gamle Maria Mozhdah fra Kristiansand spiller hovedrollen som 16 år gamle Nisha. Foto: Mer Filmdistribusjon

Kjemper i toppen

Hvilke fem filmer som til slutt skal kjempe om den gjeve Oscarstatuetten, offentliggjøres tirsdag 22. januar neste år.

– Komitéen har stor tro på at Iram Haqs sterke film «Hva vil folk si» vil gjøre seg godt gjeldende i konkurranse med det beste fra hele verden, sa Sindre Guldvog, direktør i Norsk filminstitutt og leder av Oscarkomitéen.

Selve Oscar-utdelingen går av stabelen søndag 24. februar 2019.

