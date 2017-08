– Det har vært tøft. Jeg har vært mellom disse to kulturene. Jeg har tatt egne valg, og en egen vei, og kjent på hva det innebærer.

Hun brøt med familien som ung jente, etter at hun ble sendt til Pakistan mot sin vilje.

Nå har hun laget spillefilm inspirert av egne opplevelser.

– Det koster å stå utenfor

Adil Hussain som Mirza og Maria Mozhdah som Nisha Foto: Mer Filmdistribusjon

I filmen «Hva vil folk si?» forteller regissør Iram Haq historien om norsk-pakistanske Nisha. Hun lever et dobbeltliv i Oslo, hvor hun fester med de norske vennene sine, og retter seg etter foreldrenes normer hjemme. Helt til faren oppdager at hun har en gutt på soverommet.

Foreldrene forstår ikke hvorfor Nisha ikke kan oppføre seg slik det er forventet av henne, og kidnapper henne, og sender henne til Pakistan.

Hva koster det å ikke følge normene?

– «Hva vil folk si» handler om å få folk til å følge visse regler slik at man følger hva andre ønsker. Da blir du ikke utestengt, og du blir som alle andre kanskje. Og hvis du bryter med det så koster det en del. Det koster å stå utenfor.

Hvor mye er deg i filmen?

– Det er jo bare grunnmuren. Det å bli sendt til Pakistan, det å være norsk-pakistansk jente. Resten er fiksjon.

Debutant i hovedrollen

Maria Mozhdah som Nisha Foto: Mer Filmdistribusjon

Norsk-Pakistanske Maria Mozhdah fra Kristiansand spiller sin første hovedrolle som Nisha. Filmen er tatt ut til konkurranseprogrammet under filmfestivalen i Toronto.

Det var utfordrende å jobbe med en historie som var så personlig for regissøren.

– Det var vanskelig, men vi klarte det. Det måtte mye arbeid til. Jeg måtte finne karakteren og følelsene i meg selv.

Mange opplever dette nå

Iram Haq ville lage en film om sosial kontroll, ikke bare i det pakistanske miljøet.

– Det er en ukultur å drive med sosial kontroll og manipulering, og trykke hverandre ned. Jeg er opptatt av at mennesket er fritt, og skal få leve som man selv har lyst til, og ha frie tanker, fri vilje.

Hun sier hun vet at en god del ungdom fortsatt blir utsatt for streng sosial kontroll.

– Det er veldig tabubelagt å snakke om, så jeg synes det er på tide at man snakker om det.

Fikk farens velsignelse

Iram Haqs far har angret på det han gjorde, og hun er takknemlig for at hun fikk hans støtte til å lage filmen for han døde for et par år siden.

– Jeg snakket mye med ham om denne filmen, og spurte ham om det var ok for ham at jeg lagde den. Han synes det var veldig viktig at jeg gjorde det, for å fortelle hvor hardt og vanskelig det kan være. Hvordan vi mennesker er styrt av frykt, og hva slags onde ting vi utsetter hverandre for.

For Iram var det viktig å også fortelle historien fra farens synsvinkel.

– Det å klare å skape nyanser, det å forstå hva som driver mennesker dit hen at de går så langt i å utsette sine barn for ting og press som de egentlig skulle latt være med om man ikke var styrt av hva folk vil si.