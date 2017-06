– Stalleland bør ekskluderes

Avtroppende stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen ønsker at Terje Stalleland skal ekskluderes fra Frp, skriver Agderposten. – Jeg vil sende et brev til partiledelsen, med krav om at de skal behandle ekskluderingskravet, sier Godskesen.