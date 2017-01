Det var Dagbladet som først skrev om saken.

Det har den siste tiden vært interne stridigheter i Aust-Agder Fremskrittsparti etter en tøff nominasjonsprosessen i fylkeslaget. Nominasjonen endte opp med at Ingebjørg Godskesen ble vraket fra førsteplassen på lista. Opp seilte Åshild Bruun-Gundersen.

Gruppeleder i Grimstad Frp, Terje Stalleland. Foto: Leif Dalen / NRK

Problemene i partiet eskalerte da Frp-representanter i fylkestinget stemte for fylkessammenslåing mellom Aust- og Vest-Agder og dermed sikret flertall.

Dialogmøte

Som følge av samarbeidsproblemene ble det 11. januar i år innkalt til et dialogmøte på Thon Hotel Sørlandet i Kristiansand. «Utfordringer i Aust-Agder Frp», skal ha stått på agendaen, skriver Dagbladet.

Tilstede på møtet var blant andre stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad og fylkesleder i Hordaland, Gustav Bahus. De to, som er henholdsvis leder og nestleder i Frps organisasjonsutvalg, skulle roe gemyttende og bidra til dialog mellom partene.

Ettersom møtet skred fram skal det, ifølge Dagbladets kilder, ha blitt påstått at storingsrepresentant Ingebjørg Godskesen er selve hovedproblemet.

Helge André Njåstad kom til Sørlandet for å roe gemyttene. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

– Hvis ikke Erdogan hjelper oss, så kommer hun vel hjem igjen, skal Terje Stalleland ha uttalt under møtet.

Som rapportør for Europarådet, følger hun nøye med på utviklingen i Tyrkia. I løpet av det siste halvannet året har Ingebjørg Godskesen fra Arendal vært i Tyrkia fem ganger.

Møtt med latter

Uttalelsen fra Stalleland skal ha blitt møtt med latter blant flere av deltakerne.

Helge Andre Njåstad innrømmer overfor Dagbladet at han lo av uttalelsen, men at det ikke var ondsinnet. Han mener uttalelsen ikke er akseptabel.

– Men det var ingen hånlatter, poengterer Njåstad overfor Dagbladet.

Preget

Godskesen selv er preget når NRK Sørlandet får tak i henne torsdag kveld.

– Jeg synes det er forferdelig sårende, sier hun. Og legger til at hun synes det er skuffende, og at det aldri har vært tendenser til uttalelser av denne typen, uansett hvor godt eller dårlig klimaet i fylkespartiet har vært.

Hun frykter uttalelsen avslører Stallelands egentlige mening, siden han ikke har tatt kontakt med henne for å be om unnskyldning. Og hun mener han har motarbeidet hennes kandidatur som stortingsrepresentant siden starten.

– I 2009, da jeg ble valgt inn på Stortinget for første gang, kom han på kontoret til meg dagen etterpå. Han sa ikke gratulerer men han sa: Ved neste nominasjon, så skal jeg enten stille sjøl eller så skal jeg skaffe en som vinner over deg, minnes hun.

– Så kom først Lene som kandidat, og så kom han med Åshild som kandidat, og han har jo støttet dem ganske kraftig begge gangene, og da regner jeg med at det er et eller annet som ligger bak, uten at jeg vet hva det er, sier hun.

– Forventer du en beklagelse fra Terje Stalleland nå?

– Ja, jeg gjør egentlig det.

Ingen bakgrunn

Stalleland sier til NRK at det ikke er en spesiell bakgrunn for uttalelsene, og at den er overdrevet ganske mye. Han ønsker ikke å referere fra interne møter, men gjør samtidig ingenting for å dementere uttalelsene.

– Godskesen forventer en beklagelse, har du til hensikt å gi den?

– Jeg skal treffe Ingebjørg Godskesen når vi møtes til fylkesårssmøtet, og da skal jeg snakke med henne, og da kan vi ta en prat og få skværet opp, sier han.

– Jeg har ikke ønsket Ingebjørg noe vondt, og her er det noen som har spilt på en uttalelse og gjort den til noe mer enn det det var, sier Stalleland.

Fire lokallag har krevd at Aust-Agder Fremskrittsparti må avholde nytt nominasjonsmøte etter at Åshild Bruun-Gundersen, som ble nominert til førsteplassen, stemte for å slå sammen Agder-fylkene.

Nytt nominasjonsmøte skal holdes innen fristen 15. mars.