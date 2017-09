– Garanterer forhåndsstemmene klare til klokka 21

Fredag ettermiddag har 13.500 personer forhåndsstemt i Kristianand, opplyser Eva Åsland i valgstyresekretariatet.

Tidligere har forhåndsstemmene i Kristiansand blitt telt opp maskinelt to ganger. Nå er det bestemt at de skal telles én gang manuelt og deretter én gang maskinelt.

Det er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som bestemte at kun maskinell opptelling av stemmesedler ikke er godt nok. Beslutningen ble tatt etter at NRK avslørte at sensitive datafiler fra valgsystemet lå åpent ute på nettet.

Opptellingen av forhåndsstemmene starter på morgenen valgdagen. I de største byene kan vedtaket om å telle manuelt forsinke det endelige valgresultatet. Særlig tellingen av de rundt 100 000 forhåndsstemmene i Oslo kan blir vanskelig å gjennomføre før den første valgprognosen som kommer klokka 21 valgnatta.

Maskinell opptelling av stemmesedler under 2011-valget i Oslo. Nå skal alle stemmesedler telles minst én gang manuelt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Øker tellekorpset

For to år siden benyttet om lag 28 prosent av velgerne i Kristiansand å forhåndsstemme – noe som tilsvarer godt og vel 10 000 stemmer.

– Når disse stemmene må telles manuelt, må tellekorpset økes, sier Marianne Tronstad i politisk sekretariat i Kristiansand kommune.

– Men dette skal gå greit. Vi trenger kanskje om lag 20 medarbeidere til å telle opp stemmesedlene, og fyller på med folk etter behov.

Eva Åsland i valgstyresekretariatet i Kristiansand kaller inn nok mannskap til å klare å telle opp forhåndsstemmene innen klokka 21 valgdagen. Foto: Odd Rømteland / NRK

Eva Åsland i valgstyresekretariatet sier at Kristiansand kommune har veldig erfarne folk til å foreta opptellingen, og regner med å være ferdig med forhåndsstemmene til klokka 21, som vanlig.

Også i Arendal garanterer de at opptellingen av forhåndsstemmene skal være klar til klokka 21.

– Vi har rigget et tellelag som starter mandag formiddag. For fire år siden var det 7500 forhåndsstemmer i Arendal, og det er et antall vi takler greit å telle manuelt, sier rådgiver i politisk sekretariat, Hege Fjeldestad Larsen.

Telling av stemmesedler i Arendal i 2011 Foto: Pål Tegnander / NRK

Unngå uønsket påvirkning

Flere IT-eksperter har vært bekymret over at flesteparten av stemmene ikke ble telt opp for hånd, men bare ved hjelp av datamaskiner koblet til nettet. Alle stemmer skal telles to ganger, men det har vært opp til hver enkelt kommune om den andre tellingen gjøres manuelt eller maskinelt.

Frykten har vært at kommunene som kun telte maskinelt, ville bli sårbare slik at personer med onde hensikter kunne bryte seg inn i systemene og påvirke valgresultatet.

Nå skal altså alle stemmesedlene telles manuelt, og for de kommunene NRK Sørlandet har snakket med, byr det ikke på problemer.