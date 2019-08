– Du føler at ungen din er en liten jævel, uansett hvor vilt det virker

– Du tenker at ungen gjør det på faenskap mot deg. I situasjonen tror du ungen skriker for å plage deg, forklarer psykologspesialist Steinar Sunde.

Han har forsket på hva sinne gjør med foreldre, og hjelper foreldre med sinnemestring. Sunde står bak nettsiden littsint.no, som er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Hvert år blir flere små barn alvorlig skadet på grunn av filleristing. NRK har tidligere fortalt at det er svært tilfeldig om vordende foreldre får informasjon om hva som kan skade et spedbarn. Heller ikke ved fødeavdelingene er det et fast informasjonsopplegg.

Spedbarn som gråter, søvnmangel og følelsen av å mislykkes kan få foreldre til å handle helt på tvers av sin normale oppførsel, sier psykologspesialist. Foto: Ale Ventura / Colourbox

NRK fortalte i går om en ny foreldrepakke i regi av Stine Sofies Stiftelse med ti tips som skal forebygge vold mot spedbarn. Målet er at den skal brukes av helsestasjonene, og presenteres foreldre tidlig i svangerskapet.

Sunde mener tiltaket er viktig:

– Mange er overhodet ikke forberedt på hvor slitne de kan bli. Dette blir ofte ikke snakket om på helsestasjonen i forkant.

Stine Sofies Stiftelse lanserte en informasjonsapp for blivende foreldre under Arendalsuka. 10 tips skal forebygge vold mot spedbarn. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

To tanker før man «klikker»

Ifølge tall fra Kripos, ble det meldt inn 30 saker om alvorlig vold mot spedbarn under åtte uker fra 2016-2018.

Helt normale, oppegående foreldre kan utføre handlinger de aldri ville tro de var i stand til, ifølge Sunde. Han påpeker at det er flere former for vold, og har har forsket på hva foreldre har tenkt like før de «klikker».

Det er to tanker som går igjen:

– Den ene er at barnet gjør det mot meg med vilje. Det andre er at jeg ikke er flink nok. Jeg får det ikke til.

Han forteller at barnegråt og mangel på søvn over tid påvirker kroppen og hjernen rent fysisk:

– Du får hjertebank og begynner å tro ting som ikke er sant. Mange beskriver det som en «nærpsykotisk opplevelse». Det er mange som har gjort ting de aldri trodde de var i stand til.

Psykologspesialist Steinar Sunde mener foreldre burde få mer informasjon om hvor tøff spedbarnstiden kan være. Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA

– Kjente lysten til å riste jentungen

En far NRK har snakket med forteller at han ble alvorlig skremt av seg selv da han var på nippet til å riste barnet sitt:

– Jentungen hadde kolikk og det var til å bli sprø av. Utslitt og frustrert kjente jeg en kveld lysten til å riste jentungen. Det var en svært ubehagelig og skremmende opplevelse.

Han forteller videre at han heldigvis kom til seg selv, og fikk en genial idé.

– Jeg fant frem øreklokker, og så på fotball på TV. Jeg husker at jeg fikk følelsen av å kunne puste igjen, jeg fikk kontroll. Jeg klarte å vugge henne og gi omsorg.

Psykologspesialisten sier det som reddet faren, var at han ikke hadde mistet kreativiteten:

– Når man blir ekstremt sliten, mister man kreativiteten og får «tunnelsyn». Du føler at ungen din er en liten jævel, uansett hvor vilt det virker

Han har en klar oppfordring til foreldre som sliter:

– Ta kontakt med et familievernkontor i ditt område. Småbarnsforeldre er prioritert, sier Sunde, som til daglig arbeider ved familievernkontoret i Molde.