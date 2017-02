– Drepne av 60 knivstikk

Ifølgje avisa skal 15 år gamle Jakob Abdullahi Hassan ha blitt knivstukke 28 gonger over heile kroppen.

Tone Ilebekk (48) skal ha komme til for å hjelpe 15-åringen, og sjølv blitt utsett for 32 knivstikk. Begge dei to døydde på sjukehus.

Svein Kjetil Stallemo er den sikta 15-åringen sin advokat. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Den sikta 15-åringen har vore gjennom ei rekkje avhøyr. Han sit fengsla i Bergen, og vart nyleg varetektsfengsla i to nye veker.

Forsvararen til guten, Svein Kjetil Stallemo, seier at 15-åringen ikkje hadde planlagt å ta livet av dei to.

– Eg kan ikkje sjå at sikta har forklart, heller ikkje indikert, at handlinga var planlagt. Det trur eg domstolen heller ikkje vil legge til grunn, seier han til Fædrelandsvennen.

Den sikta 15-åringen skal gjennom ein full judisiell observasjon. Der skal det avgjerast om han var tilrekneleg då han knivstakk dei to.

Guten tilstod dobbeltdrapet kort tid etter at han vart pågripen.