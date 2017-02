Enhetsleder Sissel Høyvik Hauso i Fritidsetaten i Kristiansand kommune. Foto: Sigtor Kjetså / NRK

Lund fritidsklubb holder til på Roligheden gård. Foto: Sigtor Kjetså / NRK

– Ungdom i dag er mobile, sier enhetsleder Sissel Høyvik Hauso i Fritidsetaten i Kristiansand.

Lund ungdomsklubb har vært populær og trukket til seg ungdommer fra hele Kristiansand. Også den drepte 14-åringen, Jakob Abdullahi Hassan, gikk dit for å treffe venner. Han bodde på andre siden av byen i likhet med gutten som er siktet for drapet på Jakob og Tone Ilebekk. Sistnevnte ble et tilfeldig offer da hun som tilfeldig forbipasserende grep inn i situasjonen.

Guttene tok bussen sammen til Lund like før drapene skjedde ved Wilds Minne skole. Åstedet ligger 300 meter fra Roligheden gård hvor Lund ungdomsklubb holder til.

– Ungdom er mobile

Nå legger Fritidsetaten om slik at ungdommer fra andre bydeler nektes adgang til ungdomsklubben.

– Selv om det finnes fritidsklubber andre steder, ble andelen ungdommer fra andre bydeler stadig større, sier Sissel Høyvik Hauso.

– Derfor gjør vi et forsøk med å erstatte tilbudet på kveldstid med «etter skoletid» onsdager fra klokka 13.15 til 15.30. Dette er bare åpent for elever ved Oddemarka skole. Vi ønsker å styrke tilbudet for unge som bor på Lund. Vi er satt til å arbeide for unge i bydelen, sier Hauso.

Gjorde endringer etter drapene

Etter drapene ble det kjent at ungdommer fra flere bydeler trakk mot Lund og området rundt Wilds Minne skole hvor drapene i høst skjedde. Foto: Schr¯der, Tor Erik, Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Etter drapene i høst ble det kjent at ungdommer fra mange bydeler benyttet klubben.

– Klubben på Lund har alltid vært populær, og ungdommene er mobile, sier Hauso.

– Men i fjor så vi at det ble økt oppslutning fra ungdommer fra andre steder, og færre unge fra Lund. Dette ble synlig da den triste hendelsen skjedde. Da følte vi behov for å gjøre endringer.

– Er dette et forsøk på å splitte opp ungdomsmiljøet for å få ungdommene til å holde seg i sin bydel?

– Kristiansand har fritidsklubber i alle bydeler. Fritidsetaten Øst er satt til å betjene dem som bor på Lund. For å ivareta dem, var vi nødt til å gjøre noe.

Prøveordning

Hauso sier at de ikke har fått signaler om at miljøet i klubben har vært for tøft.

– Klubben har vært drevet godt. Det har aldri vært store, alvorlige episoder der. Men en helhetsvurdering gjør at vi foretar endringer.

De nye bestemmelsene om at kveldsaktivitetene tilpasses elever fra Oddemarka skole, er en prøveordning.

– Vi håper å starte opp som vanlig til høsten, men evalueringen vil vise om vi skal gjøre noe annet, sier Høyvik Hauso.

Seksjonsleder Petter Sandell ved Kristiansand politistasjon vil ikke uttale seg om det er en fordel at fritidsklubber gjør tiltak for å fokusere mer på dem som bor i bydelen.