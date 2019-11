64 år gammel forsvinningssak løst

Det bekrefter politiet torsdag.

– Levningene ble identifisert gjennom sammenligning av tannopplysninger som stammer fra den savnede, og de funnene som ble gjort, sier leder for den nasjonale ID-gruppen ved Kripos, Harald Skjønsfjell.

I september ble det funnet gummistøvler med beinrester i på en eiendom i Mandal. På samme sted ble det funnet en rifle, samt flere mindre gjenstander.

Siden da har spørsmålet vært om funnet kan knyttes til en 64 år gammel forsvinningssak.

21 år gamle Arne Odd Torgersen forsvant fra sitt hjem i Holum i Mandal natt til 18. januar 1955. Saken fikk stor oppmerksomhet på 50-tallet.

I politiets etterlysning av Arne Odd Torgersen 19. april 1955, står det at han antakelig var iført høye, brune gummistøvler, en blå gabardinfrakk og en grå tøyhatt.

I oktober bekreftet Kripos at rifla som ble funnet sammen med levningene, var av samme merke som rifla som ble etterlyst etter at Torgersen forsvant.

Levningene som ble funnet, ble sendt til undersøkelse ved Rikshospitalet.

– Vi er veldig glade for at denne undersøkelsessaken nå har gitt oss et resultat. Dette er viktig for de pårørende og for lokalsamfunnet, sier politistasjonssjef ved Mandal politistasjon, Anne Margrethe Ruud.

– De pårørende er lettet. Det var spekulasjoner om han hadde begått tyveri og stukket av gårde med en pengesum. At han er funnet er en bekreftelse på at han ikke stakk av. Dette er også en oppreisning overfor han, sier Ruud.

Dødsårsaken er ikke kjent, og politiet i Mandal kommer ikke til å etterforske saken mer.

– Hva Kripos eventuelt vil gjøre videre er jeg ikke kjent med, sier politistasjonssjefen.

Arne Odd Torgersen bodde i dette huset på Holum i Mandal. Før pleiefaren hadde oppdaget at han var borte, skal han ha fortalt om fotspor i snøen nedenfor vinduet i andre etasje der Torgersen hadde rommet sitt. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Fant levningene

Det var Kjell Norli som fant levningene. Da han skulle klargjøre jord for å sette poteter i mai, fant han først en hodeskalle. Etter undersøkelser, ble det slått fast at den var flere hundre år gammel. Da Norli tok opp gravingen fire måneder senere, fant han gummistøvlene og rifla. På samme sted ble det også funnet ei klokke, ei flaske og en penn.

Helt siden da har Norli vært sikker på at funnet kunne knyttes forsvinningssaken, som han har hørt mye om i årenes løp.

– Jeg er glad de har funnet ut hvem det var. Det var som jeg tenkte at det var ham, sier Nordli.

Fra han fant levningene, har Kjell Norli vært ganske sikker på at funnet kunne knyttes til Torgersen. Foto: Odd Rømteland / NRK

Funnet ble gjort på Norlis eiendom på Ormestad i Mandal, som han har hatt i drøyt ti år. Eiendommen har imidlertid vært i familiens eie helt siden 1942.

Ifølge Norli ble den kjøpt for å være et tilfluktssted under krigen og det ble satt opp en hytte. Om hytta sto der i 1955 da Torgersen forsvant, er han ikke sikker på. Den ble revet etter hvert.

Funnet ble gjort få meter unna de nyere bygningene som står der i dag.

Tomta i 1961 med funnstedet innringet. Hytta som ble satt opp under krigen, er borte. Året etter dette bildet ble tatt, ble det satt opp ei ny hytte. Foto: FLYFOTO: KARTVERKET/NIBIO/STATENS VEGVESEN / Kari Løberg Skår

Sprikende teorier

Det har versert mange teorier om hva som egentlig skjedde med Torgersen.

Sentralt i flere av dem, har vært tidspunktet han ble borte. Det var natten før han og en kamerat skulle møte i retten fordi de var mistenkt for et innbrudd.

Flere har hevdet at forsvinningen hadde noe med dette å gjøre. Én teori er at noen ville få Torgersen til å skrive under på at han var den eneste som stod bak innbruddet.

Teoriene om hva som hendte med ham etter dette, spriker imidlertid mye.

To som har delt sine teorier, er Finn Haugedal og Gunlaug Nøkland. Mens Haugedal har trodd at Torgersen druknet i en råk i Mandalselva, har Nøkland ment at han ble skutt et par hundre meter fra hjemmet sitt i Holum.

Begge har tidligere sagt at de ville bli overrasket om levningene skulle vise seg å ha noe med Torgersen å gjøre.