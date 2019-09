Natt til 18. januar 1955 forsvant 22 år gamle Arne Odd Torgersen. Siden har ingen sett ham.

Forsvinningen har vært et mysterium. Det har versert mange teorier om hva som egentlig skjedde med ham.

5. mai i år – 64 år senere, er Kjell Norli ute på eiendommen sin i Holum i Mandal der han holder på å klargjøre jord for å sette poteter.

– 15 cm under jorda, fant jeg en hodeskalle. Jeg ble litt forskrekket og tanken slo meg – at det kunne være Torgersen, sier han.

Det var avisen Lindesnes som først omtalte saken.

Kjell Norli sier at det var mange som fulgte med på Torgersen-saken. Foto: Odd Rømteland / NRK

Forsvant dagen før han skulle i retten

Historien om mannen han snakker om, er godt kjent for dem som er litt oppi årene. Forsvinningssaken på 50-tallet snudde bygda på hodet og fikk nasjonal oppmerksomhet.

Arne Odd Torgersen bodde sammen med sin fosterfar på en gård i Holum. Han forsvant dagen før han og en kamerat skulle møte i Mandal herredsrett fordi de var mistenkt for å stå bak et innbrudd.

Da Torgersen ikke dukket opp i retten, og heller ikke senere, kom kameratens familie i søkelyset. De ble mistenkt for å ha noe med forsvinningen å gjøre. Familien ble arrestert.

Et par dager etter forsvinningen kom det nye opplysninger.

Noen fortalte at de hadde hørt skrik og skudd ved Valandsbrua som går over Mandalselva.

Da ble teorien at Torgersen var drept og senket i elva. Tross omfattende søk med dykker og mange involverte, var og ble Torgersen borte.

Måneder senere ble kameratens familie løslatt fordi politiet ikke klarte å bevise at de stod bak.

I NRKs reportasje fra 1955, ble det sagt at det var mye som tydet på at man sto overfor et vel planlagt og utført drap. (Se video nederst i saken)

Forsvinningssaken opprørte den lille bygda Holum i Mandal og mange fulgte med på søket som ble gjort i vannet. Foto: NRK

Gummistøvler med knokler i

Da Norli fant hodeskallen i mai, tok han kontakt med politiet. De kom og sperret av området og hodeskallen ble sendt til undersøkelser.

Da konklusjonen ble at skallen var flere hundre år gammel, ble området frigitt og Norli kunne fortsette gravingen. Det gjorde han sammen med noen venner.

Da dukket det opp noe nytt og oppsiktsvekkende:

To gummistøvler og deler av en rifle.

Norli kontaktet folk som hadde greie på arkeologiske utgravinger. De fant ut at det var beinrester inni støvlene.

– De kunne i hvert fall ikke være fra 15- eller 1600-tallet, sier Norli, som tok kontakt med politiet igjen.

På nytt ble området sperret av og krimteknikere som tilfeldigvis var i nærheten ble kontaktet. De kom utpå kvelden.

Ifølge Norli var beskjeden at funnet måtte gjennomgås nøye og at dette var en sensitiv sak.

På dette stedet på eiendommen i Holum, ble det funnet både en hodeskalle, gummistøvler med knokler i, samt flere interessante gjenstander. Foto: Odd Rømteland / NRK

«Made in Norway»

Politiet i Mandal, som nå er koblet inn i saken, har flere opplysninger om funnet.

– Det ser ut som det står «Made in Norway» på støvlene. Det er også funnet ei rifle, ei klokke med ei stållenke, en penn og ei flaske med en kork i voks. Innholdet er foreløpig ukjent, sier politistasjonssjef Anne Margrete Ruud.

Hun forteller at levningene vil blir sendt til Rikshospitalet for undersøkelser. Hun tror det vil ta flere måneder før de får svar på det alle i Mandal lurer på.

Kan funnet knyttes til områdets uoppklarte forsvinningssak?

Norli er ganske sikker på det.

– Jeg er 99 prosent sikker på det, spesielt på grunn av rifla som lå ved siden av. Den ble jo etterlyst i media. Jeg regner med konklusjonen blir at det er Torgersen, sier han.

Om hans teori skulle vise seg å stemme, tror han hele Mandal vil bli lettet. Da kan Torgersen endelig få en grav.

Slik oppsummerte Filmavisen saken i 1955. Du trenger javascript for å se video. Slik oppsummerte Filmavisen saken i 1955.

Se video fra funnstedet: