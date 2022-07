Korona og norgesferie førte i fjor til rekordsalg av nye fritidsbåter.

Men i år er det særdeles stille på sjøen.

Høye drivstoffpriser fører til at båtførerne slakker av på gassen.

– Folk ligger ikke og marsjer i 25 knop. De tar det heller mer med ro og sparer masse diesel, sier Karl Otto Samuelsen fra Steigen.

Han er på helgetur med båten i Bodø for å besøke barnebarna.

Selv om det er juli og høysesong for båtfolket, har han aldri opplevd at så mange båter ligger stille.

– De fleste båtene ligger i havn fordi dieselen blir så dyr at de ikke vil gå.

KJØRER ROLIG: Karl Otto Samuelsen ved båten i småbåthavna i Bodø. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Halvering av antall båtskader

Men dyrt drivstoff og saktere fart til sjøs, har ført til færre ulykker på havet.

Ifølge ferske tall fra forsikringsselskapet Tryg er antallet innmeldte båtskader i juni halvert fra juni fjor.

– Det er veldig overraskende og unormalt, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen.

Forsikringsselskapet tror det er to hovedårsaker til nedgangen:

Færre båter på sjøen.

Båtene som er på sjøen, kjører saktere.

– Vi har mange båthavner som kunder, og det vi hører er at folk unngår å kjøre med full fart hele tiden, for da renner drivstoffet ut, sier Brandeggen.

SMÅBÅTHAVN: Flere båteiere lar båten stå langt oftere i sommer på grunn av dieselprisene. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Har man en båt med to motorer med 200 hestekrefter hver, så går det mange liter i timen. Og hvis folk kjører roligere, er det mindre risiko. Da vil også antall båtskader gå ned.

Og trenden har fortsatt ut i juli, med færre innmeldte skader til forsikringsselskapet.

– Naturlig at man kjører langsommere

Utenfor Larkollen i Østfold nyter Stig Hvide Smith finværet ved sjøen.

Han er generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, og har også merket at både farten og antall båter har avtatt dramatisk.

– Med drivstoffprisene vi har i dag, er det helt naturlig at man kjører langsommere. Båtens hastighet påvirker båtens drivstofforbruk veldig mye, og derfor er det nok veldig mange som slakker av på gassen.

Vanligvis kryr det av båter langs ferdselsåren i Oslofjorden, men;

– Når man ser ut på fjorden, så er det totalt mangel på aktivitet.

VIL HA TILTAK: Stig Hvide Smith er generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, og er oppgitt over at dieselprisene skaper sosial ulikhet på sjøen. Foto: KNBF

Han mener at drivstoffprisene går ut over de som har minst penger å rutte med.

– Det er definitivt ikke vanlige folks tur. Rike mennesker kan bruke båt som tidligere.

Smith peker på at flere andre europeiske land har gjort tiltak for å få ned dieselprisene, og er oppgitt over at regjeringen ikke letter på prisene i Norge.

Bruker flere tusen på drivstoff

Tilbake i Bodø smiler Samuelsen når han får spørsmål om drivstoffprisen.

Selv har han en 33 fots båt. Det blir fort dyrt når han må til pumpen.

– Det koster rundt 23 kroner literen for dieselen. Så det går noen tusenlapper å fylle. Jeg har sluttet å se etter. Her bruker vi til det er tomt, smiler han.

– Jeg tror masse folk hadde hatt mer glede av havet om prisene hadde vært lavere og at de hadde hatt råd til å bruke båten mer.