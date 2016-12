22-åring siktet i «Dark Room»-saken

– Mannen har vært i avhør, bekrefter leder Anita Kleveland i SO-teamet, avsnittet som etterforsker grov vold og seksuelle overgrep i Agder politidistrikt.

22-åringen er ikke varetektsfengslet, og etterforskningen pågår fremdeles.

Da Dark Room-saken ble kjent, fortalte politiet at det var én mistenkt i Agder. Han visste på det tidspunktet ikke selv at han var under etterforskning, fortalte politiadvokat Ingrid Thorsen.

Siktet for overgrepsmateriale

22-åringen er siktet etter Straffeloven §204a, første ledd, bokstav a:

«Den som produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn ...»

Strafferammen er fengsel inntil tre år.

Ved andre politidistrikt har sakene vokst, og flere involverte er siktet.

Kleveland er sparsom med opplysninger, og vil ikke si om politiet har flere mistenkte i forbindelse med saken i Agder.

«OPERASJONSSENTRALEN»: I dette rommet ved politihuset i Bergen har 25 personer jobbet med operasjon «Dark Room» i ti måneder. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

51 menn involvert

Flere av de involverte i «Dark Room»-saken er siktet for oppbevaring og deling av bilder og videoer som viser grove overgrep mot barn. Enkelte er også siktet for fysiske overgrep.

51 menn i alle aldre og samfunnslag er involvert. Politiet har gjort et av norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale. Både norske og utenlandske barn er blant ofrene.

I ti måneder jobbet en egen spesialgruppe i Vest politidistrikt kontinuerlig med å avdekke flere overgrepsnettverk på internett. De holdt gruppen hemmelig, men gikk i november ut med det foreløpige resultatet av operasjon «Dark Room».

Voldtekt av barn fra spedbarnsalder

Et stort antall bilder, filmer og chatter er beslaglagt og gjennomgått. Beslaget er så langt samlet sett på 150 terabyte, noe som for eksempel tilsvarer 35.000 DVD-plater, og er et av de største i norsk historie.

Materialet har ført til siktelser for seksuell omgang og voldtekt av barn fra spedbarnsalder og opp til 15 år, grov menneskehandel, og produksjon, oppbevaring og deling av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn, og forleding av barn til å vise seg frem eller sende nakenbilder eller onanere via internett.

I beslagene er det også funnet eksempler på gjerningspersoner som har planlagt overgrep mot egne barn, i ett tilfelle også et ufødt barn, sammen med andre menn.

Chattelogger der det blant annet er beskrivelser av at man begår seksuelle overgrep mot barn, noe som i seg selv kan være straffbart.