Vind, snø, ras og nedbør herjar Vestlandet

Heilt inst i Aurlandsfjorden i Sogn har dei merka vinden. Sterke kastevindar på opp mot 40 knop gjorde at cruiseskipet Aurora ikkje kom seg til kai i Flåm i dag tidleg, skriv Sogn Avis.

– Kapteinen valde å snu og gå ut igjen Sognefjorden, fortel assisterande hamnesjef Jon Olav Stedje.

«Aurora» som no er på veg til Geiranger, har kring 1700 passasjerar om bord. Driftsleiar Alf Sigurd Strømsnes i Flåmsbana seier til NRK at vinden ikkje har påverka togtrafikken.

– Men på grunn av at skipet måtte snu, mistar vi om lag 1000 passasjerar som skulle reist med Flåmsbana i dag.

STENGER EUROPAVEG: E39 er stengd ved Matre etter eit stort steinras. Store nedbørsmengder kan føre til fleire steinsprang i dag. Foto: Gøril Sætre

E39 stengd – vil ta tid

Store steinar stengjer no inngangen til Masfjordtunnelen på E39. Statens vegvesen opplyser at også omkøyringsvegen for E39 i Matre, er treft av steinar. Ein geolog er på veg til staden og er truleg framme kl. 12. Vegvesenet veit ikkje når vegen kan opne att.

– Vi jobbar med å få oversikt, men det vil ta tid før vegen kan opnast igjen, seier trafikkoperatør Marius Råve ved Vegtrafikksentralen.

Mogleg omkøyring er no om sambandet Masfjordnes–Duesund.

Til sjukehus etter trevelt

I Gloppen har eit tre velta og treft ein hjelpemann på ein søppelbil på Vereide i Gloppen. Mannen er bevisst og vert frakta til sjukehuset i Førde.

– Politiet opprettar sak og arbeidstilsynet er varsla.

Tysdag morgon var det nysnø i fjellet fleire stadar. Vegvesenet oppmoda folk om å køyre etter forholda over Sognefjellet.

Kan komme fleire steinsprang

Det er ruskete vêr langs heile Vestlandet på tysdag.

– Langs kysten blir det mykje vind på utsette stadar. Ved Stad er det venta full storm, seier meteorolog Gunnar Livik.

Dei store nedbørsmengdene gjer at steinar kan losne frå fjellsidene.

– Byene har vore ganske intense og utan lange opphald. Det er typisk at det kan føre til både steinsprang og små jordras, seier Livik.