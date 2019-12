Vind og nedbør gir problem på fjellovergangane

Den kraftige vinden, kombinert med nedbør, gir som venta utfordringar på fjellovergangane.

Nokre fjellovergangar er allereie stengde. Andre kan bli stengde på kort varsel. I tillegg har også Fjord1 og Norled måtte innstille ruter.

– Per no er Hol-Aurland og Vikafjellet stengde. Det er fare for at også Tyin-Årdal kan bli stengd. Der er det liten kuling no, men vinden vil auke på utover dagen, seier Marius Råve ved Vegtrafikksentralen i Bergen.

Eit lågtrykk har gjeve ei rekkje problemstillingar for vegfarande over heile landet, med både glatte vegar, stengde vegar og skredfare .

RUSKETE: Det er ein ruskete torsdag på Vestlandet, konstaterer statsmeteorolog Lars Andreas Selberg. Foto: Cato Kristensen / NRK

I tillegg har det ført med seg rikeleg med nedbør og vind som frå natt til torsdag gjer seg gjeldande langs kysten, og i fjellet, frå Vestlandet til Trøndelag.

– Det er venta sørvestleg sterk kuling utsette stader, ved Stad har vinden i morgontimane kome opp i sterk storm, seier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg.

TRAFIKKMELDINGAR: Det kan vere vel verd å halde seg oppdatert på vêr- og føreforhold på Statens vegvesen sine nettsider. Foto: Skjermdump / Statens vegvesen

Meteorologane har sendt ut farevarsel på gult nivå for kraftige vindkast på land. Fram til i ettermiddag kan ein utsette stader få vindkast opp mot 35 meter per sekund.

– Vinden kjem til å roe seg litt allereie i kveld, men den vil framleis ligge på sørvest stiv kuling, liten storm ved Stad. Så minkar den inn mot fredagen, seier Selberg.

Reisande blir oppmoda om å følgje med på nettsidene til Statens vegvesen for oppdaterte vegmeldingar.

Fjellovergangar i Sør-Noreg:

E6 Dovrefjell: Stort sett bart og vått, fare for glatte parti. Klokka 05.45 var det -4 grader, nordleg laber bris og snøbyer.

E16 Filefjell: Snø- og isdekke og redusert sikt på grunn av snøføyke. Klokka 05.40 var det 0 grader, stiv kuling og snø.

E134 Haukelifjell: Snødekke. Klokka 05.30 var det -2 grader, sterk kuling og snø.

Rv. 7 Hardangervidda: Kolonnekøyring på grunn av uvêr.

Kolonnekøyring på grunn av uvêr. Rv. 13 Vikafjellet: Stengt på grunn av uvêr.

Stengt på grunn av uvêr. Rv. 15 Strynefjellet: Vekslande snødekke og laus snø. Kan bli stengt på kort varsel. Klokka 06.10 var det -2 grader, nord-vestleg sterk kuling og snø.

Vekslande snødekke og laus snø. Kan bli stengt på kort varsel. Klokka 06.10 var det -2 grader, nord-vestleg sterk kuling og snø. Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Snø- og isdekke, fare for glatte parti og redusert sikt på grunn av sidevind. Kolonnekøyring kan bli innført på kort varsel. Klokka 05.35 var det -1 grad, lett bris og middels snøbyer.

Snø- og isdekke, fare for glatte parti og redusert sikt på grunn av sidevind. Kolonnekøyring kan bli innført på kort varsel. Klokka 05.35 var det -1 grad, lett bris og middels snøbyer. Fv 13 Gaularfjell: Stengt på grunn av uvêr. Ny vurdering klokka 18.

Stengt på grunn av uvêr. Ny vurdering klokka 18. Fv. 27 Venabygdsfjellet: Vekslande snø- og isdekke, bart i spor, fare for glatte parti. Kan bli stengt på kort varsel. Klokka 06.30 var det -3 grader, sør-austleg liten kuling og skya.

Vekslande snø- og isdekke, bart i spor, fare for glatte parti. Kan bli stengt på kort varsel. Klokka 06.30 var det -3 grader, sør-austleg liten kuling og skya. Fv. 50 Hol–Aurland: Stengt på grunn av uvêr.

Stengt på grunn av uvêr. Fv. 53 Tyin–Årdal: Snø- og isdekke, stadvis redusert sikt. Kan bli stengt på kort varsel. Klokka 05.30 var det -3 grader, liten kuling og snøbyer.

Stengde fjellovergangar i Nord-Noreg: