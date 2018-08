Tre personar fall i Nigardsbrevatnet

– Person er ikkje teken opp av vatnet enno, seier operasjonsleiar Helge Blindheim ved Vest politidistrikt.

Første melding om ulukka kom til politiet klokka 17:09 om at det var to personar i vatnet.

– Breen har kalva og ei isblokk har falle i vatnet ved breen, seier operasjonsleiar Helge Blindheim ved Vest politidistrikt.

Like etter fekk politiet beskjed om at det var tre personar, og at to av dei hadde kome seg på land.

Naudetatane blei varsla og politi, ambulanse og brannvesen blei sende til staden. I tillegg er redningshelikopter frå Florø, ambulansehelikopter frå Førde og redningsdykkar på veg.

– Ein av dei som har kome seg på land har fått isblokka på seg. Personen skal ha fått mindre skader i hovudet, opplyser politiet.