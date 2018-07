Eit varsla uvêr kan skape trøbbel for den røynde turleiaren som skal ta seg frå Bøvertun til Sognefjellshytta under Monsen minutt for minutt på NRK.

– Vi er på alerten, og blir det lyn og tordenvêr rundt oss, så må vi stogge heile greia, seier Monsen.

På måndag herja både torden og vind fleire stadar på Vestlandet, noko meteorologane har varsla vil fortsette i indre strøk dei neste dagane. Over heile Sør-Noreg har det vore 6000 lynnedslag det siste døgnet. Monsen er ikkje i tvil om at han vil legge produksjonen på is om vêret slår seg vrang høgt til fjells.

– Dette er ein TV-produksjon der vi har antenner på fleire sekker. Det skal ein ikkje kimse av, meiner han.

Meteorolog: – Ny runde med heftig tordenvêr

Eit plutseleg uvêr kom brått på mange i Nordfjord og indre Sogn i går. Utemøblar og telt blei slengt rundt under ei kraftig tordentorbye. Meteorologane åtvarar mot at det kan bli ein ny runde med heftig vêr.

– Det blir mykje vêr. Kraftige regnbyer med torden kjem over Sogn og Fjordane i dag, seier meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Monsen er klar over at det kan bli ein ruskete start på turen gjennom Jotunheimen. Med seg har han over 50 frivillige som skal gjennom ein tung berejobb den neste veka.

– Det ligg mykje logistikk bak det heile og det er proffe folk i alle ledd. Det blir ein grå start på dagen, men vi kryssar fingrane for at det går bra.