– Det var heilt vilt. Stormen og regnet kom som lyn frå klar himmel. Vi sat ute i forteltet og skulle ete middag då uvêret brått røska til, fortel Janne Hogrenning Eimind på telefon frå Sande camping i Lodalen i Nordfjord.

Rundt ho ser ho utemøblar, fortelt til campingvogner og anna som ligg slengt rundt etter den kraftige tordenbyga.

RÅKA AV VIND: Denne kaia ved Nigardsbreen er normalt sett full av turistar. Vinden snudde den opp ned. Foto: NRK-tipsar

Tornado øydela kai

På den andre sida av Jostedalsbreen blei mange turistar, breførarar og båtførarar også overraska av det kraftige og akutte uvêret.

– Det kom ein virvelvind rett over vatnet og svinga inn til den minste kaia vår. Den snudde heile kaia og tok med seg landgangen på land, så der var det plutseleg ikkje nokon stad å leggje til lenger, fortel båtførar Sigrid Gjelland til NRK.

Ho hadde akkurat tømt båten for turistar då den tornadoliknande vinden råka. Ho hadde akkurat lagt ut på vatnet igjen.

– Det skjedde på eit blunk. Eg såg regnet komme, så kom det ein del vind før tornadoen kom. Eg tenkte at der skal ikkje eg vere. Eg la meg litt lenger mot land, og heldigvis svinga den ikkje inn der eg var. Heldigvis var ingen av båtane inne ved kaia då den kom.

Andre som var i området fortel om dyvåte og iskalde turistar som på ingen måte var førebudde på det som skjedde.

ØYDELA FORTELT: På Sande camping i Lodalen har dei no starta oppryddinga etter uvêret. Foto: Terje Gilleshammer / NRK

Stengde populær bane

Det brå uvêret førte også til at den kjende pendelbana frå Loen og opp til fjellet Hoven måtte stenge i ettermiddag.

– Vi fekk ei kraftig tordenbyge som kom inn frå Lodalen no for ein time sidan. Vi følgde med byga og vi valde å stenge ned bana i forkant av at uvêret trefte. Bana vil halde stengd til vi er heilt sikre på at denne byga er på veg vekk frå oss, seier dagleg leiar, Richard Grov.

Det har vore mykje folk opp og ned med bana i dag og Grov reknar med at dei vil opne igjen så snart uvêret har løya.

SKJOLDEN: Lynet slo ned i fjellet Haugsnosi på Skjolden, inst i Sognefjorden, og terrenget har tatt fyr. Foto: NRK-tipsar

Fleire brannar

Lynnedslag har også ført til to skogbrannar ved Sognefjorden. Den eine brannen er på fjellet Haugsnosi på Skjolden, inst i Sognefjorden. Der stig det kraftig røyk opp frå terrenget.

– Situasjonen er at det har vore eit lynnedslag på om lag 1000 meter over havet over Skjolden. Der brenn det framleis i eit veldig utilgjengeleg område. Vi har bede om å få skogbrannhelikopter. Dette er veldig vanskeleg og krevjande å få sløkt utan, seier Roy Humlestøl ved Alarmsentralen til NRK.