Varsel om 50 solparkar skaper bråk

Asbjørn Torvanger, Cicero

– Ved større utbygging av solkraft kan det bli liknande konfliktar med naturvern, lokale interesser og friluftsliv som ved utbygging av vindkraft. Den minst konfliktfylte utbygginga av solkraft i Noreg er plassering på alle slags takareal som er eigna, og dette har eit stort potensial. Det er viktig at utbygginga av solkraft blir godt forvalta frå starten, både i forhold til natur og lokale interesser, for å redusere alle problema som har oppstått ved utbygginga av vindkraft. Dette betyr blant anna at naturen systematisk må få ein mykje høgare verdi enn det som har vore vanleg ved norsk energiforvaltning, som er nødvendig for å vere på linje med Naturavtalen Noreg har underteikna om med tanke på klimaendringane vi står overfor. Ved utbygging av vindkraft må tekniske utfordringar og kostnader ved nettutbygging og for å fase inn lokal og variabel kraftproduksjon i kraftsystemet takase fullt omsyn til. Det beste alternativet er fyrst å unngå dei fleste konfliktane ved å byggje på takareal eller andre arealtypar som alt er bygd ut. Det neste alternativet er å vurdere om utbygging av solkraft i terrenget kan kombinerast med anna bruk av same areal. Det tredje alternativet er å vere nøye med at den fulle kostnaden ved naturinngrepa og ulempene for alternativ arealbruk blir teke fullt omsyn til når ei utbygging skal vurderast, til dømes ved hjelp av ei avgift på naturbruk, og ved vurderinga av offentleg støtte til utbygginga dersom dette blir vurdert.

Erik Stensrud Marstein, Institutt for energiteknikk

– Det fine med solkraftverk er at dei stort sett kan byggjast kvar som helst og kor store som helst. Solcelleanlegg på tak er i dei fleste samanhengar konfliktfrie, og erfaring frå mange land rundt oss viser at solkraftproduksjon på tak i seg sjølv kan gi store bidrag til kraftproduksjon. Når det gjeld bakkemonterte anlegg er det sjølvsagt viktig å finne ein god balanse mellom kraftproduksjon og andre viktige omsyn, som landbruk, miljø og rekreasjon. Solkraftverk på areal som allereie er utbygget, og solkraftverk langs vegar og jernbanar er ofte ei svært god løysing. Vi ser elles ei spennande utvikling av spesielt tilpassa solcelleanlegg til bruk i landbruket, ofte kjent som agri-PV. Rett val av løysing kan få jordbruk og kraftproduksjon til å spele på lag.

Per Hanasand, styreleiar i DNT

– Vi ser ikkje bort frå at det kan vere mogleg å kombinere ei satsing på solkraft med naturvern og friluftslivsverdiar, men då må det ikkje byggjast i verdifulle friluftsområde og urørt natur. Solkraft er i ei særstilling fordi det kan byggjast på taka på eksisterande bygg og i område som allereie er nedbygd, som til dømes nedlagde industrianlegg og grustak. Dette potensialet bør utnyttast maksimalt. Vi meiner også at alle solkraftanlegg på bakken må konsekvensutgreiast og detaljregulerast etter plan- og bygningslova slik at det blir gode prosessar der omsynet til naturen veg tungt, og der kommunane får kunnskap på bordet og veit kva dei tek stilling til.

Sigrun Gjerløw Aasland, leiar i Zero

– Vi kan ikkje setje omsyn til naturvern og biologisk mangfald til side for å byggje ut fornybar energi. Sol må byggjast ut på ein måte som kan sameinast med Noregs internasjonale forplikting til å stanse tapet av natur. Det betyr at vi må prioritere utbygging på tak og andre «grå» areal utan naturverdi eller utbygging i sambruks med kulturlandskap.

Arild Hermstad, MDG-leiar

– Eit viktig prinsipp er å reservere for utbygging til område med eksisterande inngrep og infrastruktur, slik at vi ikkje reduserer natur- og friluftslivsverdiane våre. Vi har ei rekkje industriområde, tak på store bygningar, låvar og andre allereie nedbygde område som kan brukast til solkraft. Det er ingen grunn til at vi skal gå laus på sårbar natur for å byggje solkraft i Noreg. I andre europeiske land blir det no bygd ut solkraft i stort tempo, ofte eid av lokale aktørar. Noreg er langt bak, men potensialet er stort. MDG ønskjer at staten skal ta ein større del av rekninga for å gi fleire huseigarar, burettslag, bedrifter og andre lokale aktørar høvet til å skaffe seg solceller. Det vil vere bra for energiforsyninga, folks lommebok og for naturen.

Carlo Aall, Vestlandsforsking

– Tek vi for gitt at energiforbruket i Noreg skal halde fram med å auke, er det umogleg å få til dette og bli kvitt klimagassutslepp utan at naturen må tape på ein eller annan måte. Eg registrerer at vindkraftmotstandarar trur at atomkraft er ein slags gratis lunsj-løysing; altså at vi kan sleppe å byggje ned natur til vindkraft ved å statse på atomkraft i staden. Eg vil tru at vi etter kvart vil få solenergimotstandarar som gjer den same koplinga. Men det er ein illusjon – det finst ingen gratis lunsj. Skal vi sleppe billigare unnå må vi 'ete mindre', altså vi må klare oss med mindre energi.

Trine Kopstad Berentsen, direktør i Solenergiklyngen

– Vi må løyse klimautfordringa med minst mogleg inngrep i naturen. Det er eit faktum at ikkje kan løyse klimakrisa ved å øydeleggje naturmangfaldet, men vi kan heller ikkje løyse klimakrisa utan naturinngrep. Det er også slik at klimaendringane allereie bidreg til å øydeleggje natur. FNs klimapanel slår fast at tretti prosent av alle artar på jorda står i fare for å døy ut viss vi ikkje kuttar raskt i klimagassutslepp. Det er dramatisk. Skal vi unngå denne naturkatastrofen så må vi erstatte fossil energi med rein fornybar energi, og all fornybar energi betyr naturinngrep og arealkonfliktar anten det er vasskraft, landvind, havvind, eller solenergi. Solenergi er meir skånsam enn andre utbyggingar når det gjeld natur og artsmangfald. Vi i Solenergiklyngen er opptekne av å ikkje gjere dei same feila som vart gjorde med vindkraftutbygginga på land. Den stoppa opp fordi ein ikkje lykkast med å involvere dei som vart ramma tidleg. Folk opplevde ikkje å bli høyrt og kjende seg overkøyrde. Når vi skal byggje ut solparkar i Noreg så vil vi gjere det i tett dialog med dei som er ramma og på lag med miljø og fritidsinteresser.