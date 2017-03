Stort steinras sperrar fylkesveg

NRK oppdaterer saka.

Ytre Bremanger er isolert etter at eit stort steinras sperrar for vegen vest for Skatestraumtunnelen i Bremanger.

Raset sperrar for den einaste bilvegen inn eller ut for bygdene Berle, Kalvåg og Bremanger i Bremanger kommune. Omkøyring inneber ferje frå Oldeide til Måløy.

– Det har gått eit stein- og jordras som skal vere 25 meter langt og fem meter høgt, seier operasjonsleiar Olaug Holme ved politiet sin operasjonssentral i Florø.

Det var bilistar som melde frå om raset. Politiet er på staden no.

– Det er ikkje noko som tyder på at nokon er tatt av raset, seier Holme.

Viggo Igland står ved rasstaden.

– Det er store mengder med stein i vegbana. Det er framleis nokre steinar som ramlar ned. Vi har varsla vegmeldingssentralen, seier han.

Vegen opnar ikkje i dag, og vil truleg heller ikkje opne i morgon.