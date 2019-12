Set prosjekt på vent

Helse Førde set byggjeprosjektet på vent for å behandle klagen frå Åsen og Øvrelid AS, skriv Firda. Entreprenøren tapte anbodskonkurransen trass i at dei var 20 millionar billegare. I dag blei det kjent at dei har sendt inn klage. Direktør Arve Varden seier det blir gjennomgang av både innsyn og habilitet.