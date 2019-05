Pasient har rabies, innlagd på Førde sentralsjukehus

I går kom meldinga om at ein pasient er lagt inn på Førde sentralsjukehus med mistenkt rabiessmitte. Prøvar var sende til Sverige for analyse. Det er no bekrefta at pasienten har rabies, melder Helse Førde.

– Gjennom desse prøvesvara har vi no fått stadfesta at diagnosen er rabies, seier fagdirektør Trine Hunskår Vingsnes.

– Vi tek framleis alle naudsynte forholdsreglar, og held fram med smitteverntiltak slik regelverket tilseier og i samråd med Folkehelseinstituttet.

Pasienten vart biten av ein hund på ei reise i Asia. Det fanst fleire personar med i same reisefølge, og smittevernansvarlege i deira respektive heimkommunar er varsla.

– Pasienten er alvorleg sjuk. Utover dette ønskjer vi ikkje å gå ut med opplysningar om tilstanden, seier Vingsnes.

Pasienten skal ha blitt gradvis dårlegare.

Folkehelseinstituttet (FHI) er varsla i saka. Rabies smittar ikkje mellom menneske, skriv FHI. Smitte til helsepersonell kan ikkje heilt sjåast bort frå, men det er aldri tidlegare rapportert, skriv dei vidare.

Svært sjeldan

Det er første gongen sidan 1815 at rabies er påvist på fastlandet i Noreg.

Rabies er ein svært alvorleg virussjukdom som angrip nervesystemet. Sjukdommen kan smitte frå dyr til menneske, og sjukdomen finst i store delar av verda.

– I område med rabies bør personar som har blitt bitne av hund eller andre dyr så raskt som mogleg ta kontakt med lege for råd og vaksine, seier overlege Siri Feruglio ved Folkehelseinstituttet.

Sjukdomen vert også kalla hundegalskap.