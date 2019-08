No skal ein miniubåt søke etter sakna mann

Ein mann i 50-åra er sakna og antatt omkomen.

Den fjernstyrte miniubåten er venta å kome til staden klokka 12 i føremiddag.

Grunna rasfare på sørsida er det ikkje forsvarleg å sende ned dykkarar eller småbåtar tett på land, skriv politiet i pressemeldinga.

Søker ved hjelp av magnetisme

– Det er ein båt med ROV, det vi seie undervasskamera. Det vil bli søkt med magnetisme etter bilen, fortel politioverbetjent Synnøve Domben.

Det har vore dårleg sikt i vatnet fram til no. Domben seier det framleis vil vere aktuelt å ha overflatesøk ved hjelp av båt. Dei vil også halde fram med strandsøk for å sjå om dei kan finne delar frå bilen som flyt opp. Det kan gje indikasjonar på kvar han kan vere.

Fleire såg bilen forsvinne i vatnet

Innsatsleiar for politiet, Øystein Russenes fortel at dei har fleire vitneobservasjonar på at mannen vart teken av raset og ført ut i vatnet.

Blant dei var Randi (83) og Paul Solheimsnes (89).

– Vi såg ein bil køyre mot raset. Eg sa til mannen min at «gud, han går i raset». Og det gjorde han, fortel Solheimsnes til VG.

Alle evakuerte har flytta heim igjen

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg fortalde i morgontimane i dag at dei som var evakuert er tilbake i husa sine.

Han seier mange av innbyggjarane har hatt sterke opplevingar.

– Eg er stolt og imponert over frivillige og sambygdingar. Det er rørande å sjå at mange har gjort mykje, seier Klakegg.