Det melder Bodø/Glimt på sine heimesider. Før helga kom det fram at Kupen har vore på prøvespel i Bodø, og no er altså overgangen stadfesta av klubben.

– Dette er ein draum som går i oppfylling. Heilt sidan eg valde å satsa på fotball har eg sagt at eg skal nå lengst mogeleg, seier 27-åringen til NRK.

Kupen noterte seg for 14 scoringar i årets førstedivisjon for Florø og vart med det klubbens toppscorar. I Bodø/Glimt vert han lagkamerat med Kristian Fardal Opseth frå Kaupanger, som sette ny scoringsrekord i førstedivisjon denne sesongen med sine 28 mål.

Måtte ta sjansen

Kupen spelte for Tornado Måløy i tredjedivisjon, før han tok turen til Florø i 2015 og andredivisjonsspel i 2015. Der har han banka inn drøssevis med mål, både i andre- og førstedivisjon.

Neste år tar han endå eit steg opp.

– Eg måtte ta denne sjansen. Eg er 27 år og det er ikkje sikkert den hadde kome igjen, seier Kupen, som flytter nordover heilt i byrjinga av januar.

– Det vert ei travel førjulstid, humrar han.

Men han vedgår at det vert vemodig å forlata Florø.

– Tida i Florø har betydd alt for at eg får denne sjansen. Takk til Terje. Det vert leit å forlata klubben for det er ein kjempefin kompisgjeng, men eg måtte berre ta sjansen, seier Kupen.