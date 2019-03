Arbeidet vart laurdag kveld utsett på grunn av at det framleis var høg temperatur i fjellet.

– Når geologane har fått tatt si vurdering får vi ei betre oversikt over kva som må gjerast. Vi må blant anna sikre fjellet og ta ned det som er laust før vi kan byrje på sjølve oppryddingsarbeidet, seier Svenn Egil Finden, som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Natt til laurdag tok det til å brenne i eit vogntog som køyrde i ei kolonne på fire gjennom Gudvangatunnelen. 33 personar blei evakuert og fire personar blei sende til sjukehus. Føraren av ledebilen i har i ettertid fått ros for jobben ho gjorde med å berge folk ut av tunnelen.

GRANSKAR: Her sjekkar dei tunneltaket for skadar etter brannen. Foto: Tore H Medgard, statens vegvesen

Delt kommune

På grunn av at Gudvangatunnelen er stengd etter brannen er Aurland kommune no delt i to. Det skapar utfordringar, seier ordførar Noralv Distad (H).

– Vi jobbar no blant anna med å finne løysingar for skuleelevane og borna frå Gudvangen som skal i barnehage. Vi har og eigne tilsette som bur i Gudvangen og som jobbar i kommunen, seier Distad.

Han ventar no spent på svar frå Statens vegvesen om kor lenge tunnelen vert stengd denne gongen.

DRAMATISK: 32 personar vart evakuerte då vogntoget tok fyr. (FOTO: VOSS BRANNVESEN) Du trenger javascript for å se video. DRAMATISK: 32 personar vart evakuerte då vogntoget tok fyr. (FOTO: VOSS BRANNVESEN)

Vil ha gransking

Brannen natt til laurdag var den tredje alvorlege brannen i Gudvangatunnelen på seks år.

I 2013 vart kring 70 personar sendt til sjukehus då ein lastebil byrja å brenne på dagtid. To år seinare vart 37 personar evakuerte, og fire personar alvorleg skadde då ein turistbuss byrja å brenne.

Til Bergens Tidende i dag seier Distad han no vi l ha ei gransking av brannane.

VIL HA GRANSKING: Noralv Distad (H) er ordførar i Aurland. Foto: NRK

– Det kan sjølvsagt vere tilfeldigheiter, men vi har tre brannar på seks år. Vi veit at det er sterk stigning i Flenjatunnelen, ein av dei andre tunnelane på strekka, og mange spør seg om det kan ha ein samanheng, seier Distad til NRK.

I dag er havarikommisjonen på plass for å gjere eigne undersøkingar etter brannen i Gudvangatunnelen natt til laurdag.

– Dei skal undersøke både køyretøyet som har brann , men og undersøke om sikkerheitssystemet i tunnelen har fungert, seier Finden.

– Når både politi, havarikommisjonen og Statens vegvesen gjer undersøkingar så er eg oppteken av at ein og skal sjå på om det er likskapstrekk mellom dei tre brannane og om det er tiltak som kan settast i verk, seier Distad.