Fleire til sjukehus etter dramatisk brann i tunnel

Den 11 kilometer lange tunnelen, som er under oppgradering og difor er kolonnekøyrd, blir truleg stengd i lengre tid framover.

Det er omkøyringsmoglegheiter via riksveg 7 Hardangervidda, riksveg 13 Granvin - Voss, eller riksveg 5 og E39 via Førde og Sogndal. Ein kan også køyre riksveg 13 over Vikafjellet.

BRANN: Brannvesenet i Aurland, Lærdal og Voss rykte ut til brannen i Gudvangatunnelen. Foto: Arne Veum

Vakthavande brannsjef i Voss brannvesen, Arnfinn Halrynjo, seier brannen kunne gått langt verre utan ein snarrådig førar av bilen som leia kolonna gjennom tunnelen.

– Ho gjorde ein kjempeinnsats. Ho varsla om brannen, tok med seg føraren av bilen og køyrde ut med ein trailer bak seg. På vegen varsla fekk ho varsla dei kring 30 personane som var i tunnelen, seier Halrynjo.

Fire vogntog

Med stengingar på opp mot halvannan time, blir det fort kolonner på eit titals trailerar på nattetid. I natt var det til alt hell berre fire vogntog som skulle gjennom tunnelen.

Kvinna som førte leiebilen såg det blinke i lysa frå vogntoget bak seg. Så såg ho flammane.

– Om lag 1500 meter inn i tunnelen byrja det å brenne. Då blei alle evakuert ut. Nokre av dei har pusta inn røyk og har blitt undersøkt av helse, seier Per Algrøy i politiet til NRK.

Medan leiebilen køyrde mot Gudvangen og fekk varsla, evakuerte førarane av dei to siste vogntogat mot Aurland.

Fylte fleire gonger

Brannvesenet rykte ut med alt tilgjengeleg mannskap frå Voss og Aurland. Det blei også vurdert å sende redningshelikopter.

– Vi fekk raskt klarheit i at det ikkje var fleire folk inne. Det brann kraftig i vogntoget, så vi køyrde inn og starta sløkkearbeidet. Vi hadde tankbilen med og brukte 11.-12.000 liter vatn. Vi måtte fyle den opp att fleire gonger, seier Halrynjo.

Ventilasjonen leia røyken mot Aurland, slik at brannvesenet frå Gudvangen kom seg greitt inn til det brennande vogntoget.

Det er tredje gang Halrynjo rykkjer ut til ein tunnelbrann i Gudvangen. Til alt hell gjekk det heller ikkje denne gangen liv tapt.

– Ho som køyrde leiebilen gjorde ein kjempeinnsats. Ho gjorde akkurat det ho skulle, og fekk varsla dei som var i fare. Dette kunne gått mykje, mykje verre, seier Halrynjo.

Tunnelen blir oppgradert

HELDIG: Ordføar Noralv Distad er glad for at ikkje gjekk liv tapt i tunnelbrannen i natt. Foto: NRK

Brannsjefen seier at det er stor skade på tunnelen der vogntoget brann. Ordførar Noralv Distad (H) er glad for at ingen kom alvorleg til skade.

I 2013 vart kring 70 personar sendt til sjukehus då ein lastebil byrja å brenne på dagtid. To år sinare vart 37 personar evakuerte, og fire personar alvorleg skadde då ein turistbuss byrja å brenne.

Distad er imponert over innsatsen som innsatsen som nok ein gang vart lagt under ein brann i ein av tunnelane på hovudvegen mellom Aust- og Vestlandet.

Tunnelen er under oppgradering i forhold til tunnelsikringsforskrifta. Arbeidet har allereie gått over lang tid og skal etter planen vere ferdig neste år.

– No blir tunnelen kontrollert og skadane kartlagt. Så kjem det ei vurdering av kor lenge tunnelen blir stengd, seier Distad.