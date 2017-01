Foreldra møtte ikkje til rettssaka

Det norskrumenske foreldreparet tok med seg dei fem barna sine og flytta til Romania i august i år, og ifølgje advokaten deira skulle dei kome tilbake til rettssaka som startar i dag.

Men no viser det seg at dei likevel ikkje kjem. Det blir stadfesta av aktørane i tingretten no klokka ni.

Til NRK i august forsikra forsvarar Ragnhild Torgersen at foreldra ville møte.

– Ja, det vil dei sjølvsagt, sa Ragnhild Torgersen.

I Fjordane tingrett i dag hadde ikkje Torgersen noko som helst forklaring på kvifor foreldreparet likevel ikkje har møtt i retten.

Tingretten slo fast no klokka ni at ekteparet ikkje har lovleg forfall frå rettssaka, og domarane har no trekt seg tilbake for å vurdere kva som skal gjerast vidare.

Aktor i saka, Sissel Kleiven, ønskjer å føre saka utan dei to tiltalte, noko forsvararane ikkje er samde i.

Naustdalsaka vart kjent som ei barnevernssak der barnevernstenesta i Naustdal kommune tok fire born frå eit ektepar og plasserte dei mellombels hjå andre familiar.

Borna, den yngste ein baby og den eldste 11 år, vart alle tekne ut av heimen og plasserte i tre ulike fosterheimar på Vestlandet. Foreldra vart sikta for vald. Saka engasjerte langt utover Sunnfjord sine grenser, med demonstrasjonar i ei rekkje land.

Foreldra har overfor politiet vedgått at dei ved fleire høve har utøvd vald mot borna sine som ein del av oppdraginga. Samtidig har foreldra angra sterkt på dei har gjort og lova at dei aldri skal gjere det meir.

Barnevernet i Naustdal ville flytte barna over i permanent fosterheim, men det enda med at foreldra fekk alle ungane tilbake. Hovudgrunnen til dette var ein omfattande rapport utarbeidd av to erfarne psykologar som konkluderte med at barna måtte tilbake til foreldra. Det vart konkludert med at foreldra var endringsvillige og at dei hadde god omsorgsevne.

Det er sett av seks dagar til rettssaka. Faren blir forsvart av advokat Ragnhild Torgersen og mora av advokat Ingrid Breistein. Bistandsadvokat er Sidsel Rustad. Aktor er politiadvokat Sissel Kleiven.