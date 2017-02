Fjærlendingane skal byte kommune for tredje gong

FOLKERØYSTING: 13. august 1905. Fjærland og resten av landet røystar for å gå ut av svenskeunionen. Dei bunadskledde jentene attmed Hotel Mundal hadde ikkje røysterett, men det hadde alle menn over 25 år. 95 år seinare røysta fjærlendingane for å gå ut av unionen med Balestrand. I bakgrunnen: Sognefjord-fjordarm Fjærlandsfjorden møter Jostedals-brearm Supphellebreen.

Foto: Andreas Mathias Anderssen