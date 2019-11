Kriminalteknikararar jobbar framleis på ei adresse i Florø etter at ei kvinne vart drepen med kniv fredag kveld . Etterforskinga vil halde fram utover laurdagen, opplyser politiet i ei pressemelding.

– Avhøyr av vitne pågår for fullt. Sikta er i politiet si varetekt og vil bli framstilt for fengsling over helga, skriv Arne Lutro, leiar for stab for kommunikasjon i Vest politidistrikt.

Politiet fekk melding om hendinga i 20-tidda fredag. Kvinna fekk livreddande førstehjelp, men vart stadfesta død klokka 20.30. Drapssikta vart pågripen på staden, og vil i løpet av laurdag få oppnemnd forsvarar.

Politiet seier det er for tidleg å gå i detalj om hendinga, eller motiv for drapet.

Politiet har ingen grunn til å tru at fleire er involverte i hendinga. Både gjerningspersonen og den avlidne er utanlandske statsborgarar. Politiet jobbar no med å varsle den avlidne sin familie i utlandet.

Etablerte kriseteam

– Dei kjenner kvarandre, men er ikkje i slekt, opplyser Lutro.

Flora kommune har etablert kriseteam med tilbod til både pårørande rundt avlidne og dei rundt drapssikta som har behov for oppfølging.

– Det går først og fremst på å gi dei den støtta dei har behov for når slike ting skjer. Når menneske opplever så dramatiske hendingar, så er det mange tankar og kjensler, og gjerne behov for nokon å snakke med, seier ordførar Ola Teigen (Ap).

To drap på sju månader

Drapet er det andre sidan i april i år. Ein mann i 20-åra er sikta, og har site varetektsfengsla i over sju månader etter at ein mann i 40-åra vart drepen med ein metallgjenstand. Også ein mann i 40-åra har førebels status som sikta i den drapssaka.

Teigen tenkjer først og fremst på familiane til dei involverte i drapssakene, men vedgår at det er tøft å oppleve to drap på under eitt år i kommunen.

– Eg trur det går sterkt inn på både lokalsamfunnet og meg sjølv. Vi leser framleis overskrifter i avisene om oppfølging av førre drapssak. Den er endå ikkje komen til domstolbehandling. Det å få ei ny så alvorleg sak så tett på den andre, er tungt, seier han.