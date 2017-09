Denne praktskåringa gjer at Sogndal er på tryggare grunn

– Det er ein jamn kamp, med mange duellar og to litt forsiktige lag. Men når vi får det første målet så er det alfa omega, og at det held heilt inn, det er heilt fantastisk, seier Eirik Schulze til NRK.no etter kampen.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det blir ikkje betre

Begge laga hadde kniven på strupen heilt i botnen av tabellen, men det sette likevel ikkje fyr på kampen frå start. Første omgang på Color Line Stadion i Ålesund var av det mindre fartsfylte slaget.

Sjølv om heimelaget skapte mest framover, var det Sogndal som fekk hol på byllen først. Gilbert Koomson sette enormt med fart nedover høgrekanten før han peila seg inn på Eirik Schulze i boksen med eit klokkeklart innlegg etter vel halvtimen spelt.

Til stor jubel frå Sogndal-fansen på stadion kom Schulze nesten flygande der han heada Sogndal knallhardt til side for Aalesund-keeper Andreas Lie.

Det er ein månad sidan Sogndal sist tok tre poeng, og i perioden før det var det også dårleg med poengsanking for laget frå saftbygda.

– Vi har slite litt i det siste og det er lenge sidan vi vann. Eg føler vi fortente å vinne i dag. Og at vi gjer det no, i ein så viktig kamp, det er heilt utruleg. Det blir ikkje betre, seier ein smørblid Schulze til NRK.no etter kampen.

TRE POENG: Spelarane flokka seg rundt Eirik Schulze etter skåringa i det 34. speleminuttet på Color Line Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvaag, Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Framleis ein jobb å gjere

I andre omgang noterte begge laga seg med sjansar, men ingen fekk utteljing. I sluttminuttane sender vertane nesten heile laget inn framfor Sogndal sitt mål, men keeper Mathias Dyngeland plukka ball på ball. Sjølv om dommaren valde å legge til heile seks minutt, vart det ikkje fleire nettkjenningar.

Med tre viktige poeng karar Sogndal seg med det ut av den verste nedrykksstriden og opp på trygg 12.-plass.

– Det er klart dette betyr mykje. Det seier seg sjølv. Men vi har framleis ein jobb å gjere, seier Schulze.

Eit skår i gleda for målskårarar er at han i ein duell tidleg i andre omgang fekk gult kort. Dermed må han stå over neste kamp mot Molde.

– Men no får vi glede oss over det positive først, og ta nesten kamp når den kjem.

Aafk-trenar: – Brutalt

Aalesund-trenar Trond Fredriksen legg lite imellom når han skildrar laget sin situasjon i botnstriden. Brutalt, var blant orda han brukte i minutta etter kampslutt.

– Det er ein blåkopi av kampen mot Sogndal i sommar. Dei scorar først og vi slit med å produsere målsjansar, seier Trond Fredriksen til Eurosport etter kampen.