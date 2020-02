– Jeg oppfatter denne invitasjonen som arrogant og usmakelig, sier Arvid Jåma.

Han var målløs da han fikk invitasjon til å komme å underholde og lage mat under åpningen av parken som engang var hans livsgrunnlag, og noe han har kjempet mot i 20 år.

– De har ingen forståelse for den kampen som vi har hatt alle disse årene, sier Jåma som også viser til at de ennå ikke har fått kjennelsen fra den siste rettssaken de hadde i Frostating lagmannsrett i desember i fjor.

Der ble lovligheten av utbygginga av vindkraftanlegget på Fosen tatt opp. De skulle også ta stilling til hvor mye som skal gis i erstatning til samene på Fosen. Men kjennelsen har altså ikke kommet ennå.

RYSTET: Den profilerte vindkraftmotstanderen Torbjørn Lindseth ble rystet da han så invitasjonen til åpningen av vindkraftverket på Fosen. Foto: Kjartan Trana / NRK

Som å spytte på folk

Vindkraftmotstander Torbjørn Lindseth fra Flatanger støtter Jåma og reagerer også kraftig på invitasjonen som er sendt Fosen-samene.

– Dette er vel noe av det verste jeg noensinne har sett. Det er jo direkte å spytte på folk dette, sier Torbjørn Lindseth.

Den profilerte vindkraftmotstanderen begrunner dette med at samene har kjempa mot dette i mange år og er pressa fra alle kanter. Han synes derfor det er frekt å invitere dem til åpninga.

– Å invitere den tapende part for å underholde dem er grusomt. Fosen Vind har ikke skjønt noe når det gjelder å behandle folk på en anstendig måte. Hadde jeg væt Fosen Vind ville jeg åpna anlegget uten noe styr og stell i rundt det, sier Lindseth.

Årelang kamp til ingen nytte

I flere tiår har Arvid Jåma kjempet mot vindkraftverk, men til ingen nytte. Og han har merket konsekvensene

– Det er klart at det merkes når 30 prosent av vinterbeitet forsvinner slik det nå har skjedd, forklarer han.

Storheia vindpark er den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som ble bygget. Den Norges største med 80 turbiner. Offisiell åpning vil være i mai 2020.

– Ufølsomt og frekt

Sametingspresident Aili Keskitalo finner nesten ikke ord når NRK spør om en kommentar til invitasjonen.

UFØLSOMT: Sametingspresidenten Aili Keskitalo er ordknapp da hun blir bedt om å kommentere saken, og kaller invitasjonen ufølsom og frekk. Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Det er både ufølsomt og frekt gjort av utbyggerne, sier Keskitalo.

Hun mener at de ikke har noes som helst slags forståelse for det reindrifta har mistet til vindmølleparken.

– Det er fullt forståelig at reindriftssamene reagerer, for det er sikkert vondt for dem det de har måttet gjennomgå alle disse årene.

Keskitalo synes det er helt uforståelig at samene blir fratatt en tredjedel av vinterbeiteområdet sitt for så å bli invitert til å servere reinkjøtt under åpningen.

Videre peker hun på at de egentlig ikke bryr seg om samenes hverdag, men trekker dem fram som «pynt» i festlige sammenhenger.

KAMP: Torbjørn Lindseth (i midten) er en profilert vindkraftmotstander. Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Vil samarbeide med reindrifta

Fosen Vind svarer i en e-post til NRK at de ønsker samarbeid.

– Vi har orientert reindriftsgruppen om planleggingen av en åpen dag på Storheia tidligere. Nå har vi også sendt en skriftlig henvendelse hvor vi spurte om reindriftsnæringen ønsker å delta eller bidra, skriver kommunikasjonssjef Torbjørn Steen.

VILLE IKKE FORNÆRME: Kommunikasjonssjef for Fosen Vind, Torbjørn Steen sier at hensikten var å samarbeide, ikke å fornærme noen. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Statkraft

Hensikten var å invitere til samarbeid, ikke å fornærme noen. Vi vil nok likevel fortsette med å invitere til dialog.

– Vi skal være naboer og sameksistere med reindriften i mange år og vårt ønske er å ha et konstruktivt forhold til reindriften og alle andre interessenter som er berørt av våre aktiviteter.