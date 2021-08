Innspillingen av filmen «La elva leve» starter denne måneden.

Dette er en fiksjonsfilm basert på virkelige hendelser fra Alta aksjonen og kampen for samsike rettigheter da Stortinget i 1978 vedtok å bygge en demning i Alta-Kautokeino-vassdraget.

I hovedrollen gjør Stjernekamp-vinner og miljøaktivist Ella Marie Hætta Isaksen (23) sin debut som skuespiller.

Et lykketreff

– Magefølelsen sa bare at det måtte være hun som skulle ha hovedrollen, sier regissør og manusforfatter Ole Giæver.

Giæver oppdaget Hætta Isaksen på Stjernekamp i 2018.

Han hadde allerede laget hovedkarakteren «Ester» i hodet sitt, og det som Ella Marie utstrålte på Stjernekamp-scenen føltes veldig riktig for denne rollen.

– Det føles som et lykketreff. Den styrken hun har, og det at hun tillater seg å være så åpen og sårbar på samme tid, forteller Giæver.

Han legger til at han synes det er en stor fordel at skuespilleren selv står i det filmen skal inspirere seeren til, å bry seg om same- og miljøsaker.

En følelsesmessig påkjenning

Artist og miljøaktivist Ella Marie Hætta Isaksen (23) gleder seg enormt til å komme i gang med innspillingen, selv om hun er forberedt på at det kan bli tøft.

– Jeg kjenner manuset veldig godt nå, og vet at det er scener som kommer til å påvirke følelsene mine, sier hun.

Allerede under øvinger har hun flere ganger måttet be om en pause fordi hun blir følelsesmessig berørt.

– Hele livet har Alta-aksjonistene vært store forbilder for meg, så dette blir veldig spesielt for meg, sier Hætta Isaksen.

Emosjonelt politisk drama

I 1978 vedtok Stortinget å bygge en demning i Alta-Kautokeino vassdraget, helt uten å ta hensyn til elvas betydning og verdi for det samiske folk.

Det som startet som en lokal naturvernaksjon mot demningen, utviklet seg til å bli en stor folkeaksjon og et oppgjør mot den norske stats behandling av samene.

Gjennom hovedrollen «Ester» i filmen får vi se hva denne aksjonen betydde for menneskene.

– Vi må leve oss inn i et menneske for å virkelig kunne se hva det betydde for folk, sier manusforfatteren og regissøren Ole Giæver.

Skal være en samisk film

Mange har fremdeles et veldig sterkt og personlig forhold til Alta-saken. Derfor har filminnspillingen også engasjert mange, mener manusforfatteren Ole Giæver.

Noen har uttrykt på sosiale medier at Giæver ikke er samisk nok til å lage denne filmen, mens andre mener at hovedrollen burde vært en fra Alta samfunnet.

– Det er mange historier som kunne blitt fortalt ut ifra aksjonen, men jeg har følt meg sikker på meg selv og mine motivasjoner til å lage denne filmen. Dette skal være en samisk film, som fortelles fra det samiske perspektivet, forteller manusforfatteren.

Alle vil kjenne seg igjen

Filmen skal handle om det å stå opp for retten til å kunne være seg selv.

– Selv om det i denne filmen handler om samer, så er det jo universelt. Alle vil jo bli akseptert og anerkjent, derfor tror jeg det kommer til å treffe alle mennesker, sier Giæver.