Sist Disney besøkte Norge og Sápmi var i 2016. Nå kommer de på besøk igjen. De skal allerede være et sted i Oslo nå, og senere bærer det til Finnmark og Karasjok.

Målet er å få inn samiske elementer på best mulig måte i en film i milliardklassen.

Derfor skal de møte Sametinget neste uke. Sametinget representerer det samiske folk i Norge. I kommunikasjonen med mellom Disney og Sametinget kommer det fram at oscarvinner og Disney Animations produsent Peter Del Vecho vil sikre at samer kan kjenne seg igjen i deler av Frost 2.

– Vårt mål er å sikre at dere kan relatere dere til historien og karakterene vi skaper. Uten at dere føler at det vi forteller er i strid med personvernet deres, skriver Disney.

Sist Disney besøkte Norge og de samiske områdene ble de imponert. Da fikk de blant annet besøkt reindriftssamer og samiske musikere.

Verdens mest lønnsomme

Filmen Frost fra 2013 er tidenes mest innbringende animasjonsfilm. Bare i kinobilletter solgte eventyr/musikal-filmen til sammen for 1,29 milliarder dollar på verdensbasis. Over svimlende 10 milliarder kroner.

Nå kan samiske hoder fra både Norge, Sverige og Finland igjen være med på å påvirke hvordan den neste milliardsatsingen Frost 2 utformes.

Den første Frost filmen kostet 1,2 milliarder kroner å lage. Da stod den norsk-samiske musikeren Frode Fjellheim bak en av sangene. Musikken til filmen er streamet 2 milliarder ganger på nettet.

Det er ikke første gang internasjonale filmprodusenter kommer til Norge. Hollywood har fått øynene opp for Norge. Tom Cruise spilte for eksempel inn den berømte MI6 scenen på Prekestolen.

Mannen, Frode Fjellheim, som komponerte åpningslåten til Frozen er broren til sametingsdirektør Rune Fjellheim. Du trenger javascript for å se video. Mannen, Frode Fjellheim, som komponerte åpningslåten til Frozen er broren til sametingsdirektør Rune Fjellheim.

Handlingen er hemmelig

Delegasjonen som kommer fra Disney er den kreative gruppen til filmen.

Deriblant Oscar-vinnende produsent Peter Del Vecho, i tillegg er navn som Christine Chrisman, John McGuire og Nicole Buchholzer nevnt som gjester til Sametinget.

Hva filmen handler holdes tett til brystet.

PÅ BESØK I 2016: De kjente «Frost»-regissørene Chris Buck og Jennifer Lee, sammen med Disney-produsent Peter Del Vehco og kunstnerisk regissør Michael Giaimo da de fikk en omvisning i Sametingets lokaler i Karasjok i 2016. Foto: Anders Henriksen / Sametinget

Men handlingen er etter det NRK vet fortsatt i den fiksjonelle byen Arendelle, og handler om to søstre. Det kan være Anna og Elsa.

Inspirasjonen til naturen i det filmatiske universet i filmen er hentet ved at de som står bak filmen har besøkt Norge, Nord-Finland og Island.

Sametinget sier det ikke handler om penger

I korrespondansen mellom Disney og Sametinget kommer det fram at Sametinget ønsker å ha juridiske rådgivere til stede under møtet.

Til svar skriver Disney at de ikke har planer om å ha noen advokater eller forretningsfolk med på besøket. Dermed vil ikke de kunne diskutere slike eventualiteter.

Sametinget svarer til Disney at de juridiske rådgiverne ikke er der for å endre møtets intensjon og struktur. Men at Sametinget har ansvaret for å representere et helt folk, og dermed føler seg mer komfortable dersom de også deltar på møtet.

Til NRK sier Sametingets direktør Rune Fjellheim at personene som har rollen som juridiske rådgivere under møtet er valgt på grunn av deres erfaring med slike prosjekter fra før.

POPULÆRE: Sametingets direktør Rune Fjellheim er Disneys kontaktperson på Sametinget. Han sier at samer er ganske kjente i verden, og mener at det er en del av grunnen til at Disney har sperret opp øynene for samisk kultur. På bildet tok han imot besøk av en annen berømthet, nemlig Bob Geldof. Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Våre juridiske rådgivere er der først og fremst som sakkyndige, og sitter på kunnskap som vi nødvendigvis ikke har på Sametinget, sier Fjellheim.

Han forteller at det er Sametinget som har invitert Disney til møte. Fjellheim sier at formålet med møtet ikke er av noen økonomisk karakter.

– Vårt mål er ikke forsøke å endre på noe i historien. Vi ønsker å forsikre oss om at det samiske i produksjonen blir fremstilt mest mulig korrekt. Som vi vet så er det ikke alltid samisk kultur blir fremstilt positivt i populærkultur.

– Dersom et så stort konsern som Disney fremstiller samene feil, så vil det være negativt for den samiske befolkningen, sier sametingsdirektøren.

NRK har foreløpig ikke lyktes i å få tak i Disneys delegasjon.