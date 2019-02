Samenes nasjonaldag, 6. februar, er en vanlig skole- og arbeidsdag på de fleste steder i landet. For å kunne delta på den offisielle feiringen i Oslo rådhus, søkte Ida om fri fra skolen.

– Jeg ble så lei meg da jeg oppdaget at det ikke står noe om det samiske i fraværsreglementet, og tenkte; Skal ikke jeg få lov til å feire min egen nasjonaldag? spør Ida.

TRADISJON: – Samenes nasjonaldag betyr så mye for meg. Det er en tradisjon å dra på rådhuset for å spise lunsj. Ordføreren i Oslo er der og den samiske barnehagen synger samiske sanger, sier hun. Foto: Privat / NRK

Til daglig går hun på Lillestrøm videregående skole i Oslo.

Hun mener at siden samer og nordmenn er likestilte folkegrupper, så burde feiring av samenes nasjonaldag innføres som en gyldig fraværsgrunn på lik linje med 17. mai.

– Jeg føler at reglementet ikke gir meg lov til å utøve min samiskhet. 6. februar er min samiske dag, det er den ene dagen i året hvor jeg tar på kofta, sier hun.

Lover ikke innføring

De nye fraværsreglene er omstridte. Men ny rapport viser at fraværet i videregående skole er redusert med 20 prosent siden fraværsgrensen ble iverksatt. Evalueringsrapport er ventet våren 2020.

Kunnskapsdepartementet vil ikke love endringer.

– I så fall må vi vurdere hvilke konsekvenser det vil få, og hva som kan være gode løsninger, sier statssekretær Tom Erlend Skaug.

SKOLER: Kunnskapsdepartementet har ansvaret for blant annet barnehager og skoler i Norge. Her er statssekretær i Tom Erlend Skaug. Foto: Astrid Waller

Han håper at samiske elever får en fin feiring av samenes nasjonaldag, både i og utenfor skolen.

– Jeg vet at mange skoler rundt om i landet bruker dagen som en god anledning til å lære mer om samisk kultur, språk og historie, sier Skaug.

Oppfordrer samfunnet

Ida Emilie har i et eget skriv til Sametinget og nettsiden ung.no, bedt om råd om hva hun kan gjøre for å få godkjent 6. februar som en fridag.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen ønsker at skolene skal delta i feiringen.

– Vi anmoder skoleeiere og ledere å legge til rette slik at alle kan feire og lære om det samiske den dagen. Fraværsreglementet kan være utfordrende for mange, men vår henstilling til skoler, er å se dagen fra et læringsperspektiv, sier Mikkelsen.

UTDANNING: Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen har det politiske ansvaret for utdanning og likestilling på Sametinget. Foto: Tor Egil Rasmussen / NRK

Han mener at alle i samfunnet bør se på hva slags arbeid man planlegger for dagen.

– Det er også et problem at møter blir satt til 6. februar.

Nå blir det feiring

Etter flere avslag fikk Ida Emilie likevel fri fra skolen til å feire samenes nasjonaldag. Det er rektor i Lillestrøm videregående skole som har gitt henne godkjent fravær for å feire.

– Jeg gleder meg sykt mye til å feire meg selv, sier Ida Emile.