Fredag kveld var 21 år gamle Jon-Richard Sommernes fra Honningsvåg på en hyggelig bryllupsfest for storesøsteren i Tromsø. Fysikkstudenten hadde kledd seg i finstasen, ei kofte fra Laksefjorden øst for Honningsvåg.

Ved 23-tiden gikk Sommernes og faren på utsiden av festlokalet i Tromsø sentrum for å lufte seg litt. Da ble Sommernes slått i ansiktet av en person han aldri hadde sett før.

– I sidesynet ser jeg en kar komme mot meg, og jeg tenker «kjenner jeg ham?». Så får jeg plutselig en knyttneve plantet i underleppa, sier Sommernes.

Umiddelbart la faren den berusede gjerningsmannen i bakken, mens Sommernes spurte om en forklaring på slaget.

– Da sa han at han hadde lyst til å slå en same, forteller Sommeres, og viser fram et solid kutt på innersiden av leppa.

– Prøvde å si unnskyld

Mens faren holdt gjerningsmannen fast, ringte Sommernes politiet og etter kort tid var en patrulje på plass.

Politiet ønsker ikke å gå i detalj om saken, men bekrefter at en mann i 30-åra er siktet for voldsbruk, og at bakgrunnen for angrepet var at offeret er samisk.

– Det er en alvorlig sak, sier operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt, og opplyser at mannen måtte tilbringe natta i fyllearresten.

Sommernes ikledd Laksefjordkofta. Foto: privat

Mannen skal overfor politipatruljen ha gitt uttrykk for at han ville si unnskyld til Sommernes for det som skjedde.

– Jeg sa at han gjerne skulle få si unnskyld, men at han da måtte gjøre det i edru tilstand, sier Sommernes til NRK.

Samer oftere utsatt for vold

En rapport fra 2018, slår fast at samiske personer har større sjanse for å bli utsatt for vold en ikke-samer. 40 prosent av samiske menn har opplevd vold, i motsetning til 23 prosent av ikke-samiske menn. «Tallene indikerer at samisk etnisitet er en risikofaktor for å bli utsatt for vold», heter det i rapporten utarbeidet av Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Dagen derpå mener Sommernes at det han ble utsatt for, var ren hatkriminalitet.

– Det verste var ikke å bli slått, men det var hvorfor han slo meg, at jeg er samisk. Man

REAGERER: Ella Marie Hætta Isaksen

skal ikke være redd for å ta kofta på. Man skal bære den med stolthet, og ikke være redd for at noen skal kakke til deg på gata fordi du bærer festantrekket ditt, sier Sommernes, som har opplevd en strøm av støtteerklæringer det siste døgnet.

Sametingspresident Aili Keskitalo skriver følgende på facebook:

«Jeg er skikkelig lei meg og rystet over det du opplevde. Dette er hatkriminalitet og jeg håper at det slås hardt ned på av politiet og rettsvesenet. Det er ekstra sårt at det fineste vi har, gákti (kofta, journ amn), skal bli brukt som et påskudd for blind vold. Jeg er veldig glad for det du sier om at du ikke skal reagere med å bruke kofte sjeldnere».

– Vi kan ikke akseptere at det å gå i kofte er en provokasjon, sier Keskitalo til NRK.

Også den kjente artisten Ella Marie Hætta Isaksen har engasjert seg.

«Dette er hjerteskjærende! Vi kan ikke akseptere at noen av oss er redde for å ta på seg det fineste vi eier. Dette er hatkriminalitet!»