Fanga blant vindturbinar

– No er me i gang med ei omfattande vindkraftutbygging i Noreg. Kvifor har ein bestemt at dette må til, når ein for eksempel har vasskraft?

– Aller først. Det er ikkje noko motsetning mellom vind og vasskraft. Regjeringa er for all lønnsam utbygging av fornybar kraftproduksjon. Debatten i dag er konsentrert om behovet for vindkraft og kor den skal vera. Difor har me adressert desse problemstillingane gjennom nasjonalrammer. Der har me gjort eit godt arbeid med å sjå på kor det er eigna å ha vindkraft i framtida i dette landet. Der har me sjølvsagt tatt omsyn til det som ein må ta omsyn til når me skal bygge ut fornybar kraft. Med tanke på dyreliv, friluftsliv og lokalaksept.

– kvifor treng ein å gjera desse naturinngrepa når ein kan nytta vasskraft?

Naturinngrep blir det uansett om ein bygger vasskraft eller vindkraft. Eg registrerer også diskusjonen om kor mykje ein kan få ut av vasskrafta. Det er ein viktig diskusjon. Difor har me sett ned eit utval som ser på skatteregimet slik at me får bygd ut det me kan innanfor eksisterande konsesjonar.

– Men no påpeikar Leif Lia at ei satsing på vasskraft vil gå mykje mindre ut over naturen enn vindmøllene som no poppar opp over alt. Kvifor tar ein dei vala då?

– Alle først. Det er slik at me treng meir kraft i eit samfunn som brukar meir og meir elektrisitet på fleire område. Det er berre å sjå på bilparken våre i Noreg. Me elektrifiserer ferjer, hurtigbåtar og skipstrafikken. At me kjem til å bruka meir straum i framtida – det trur eg alle er samde i. Då blir det store spørsmålet: Korleis skal me sikra at me har denne krafta. Då er vindkraft eit alternativ, vasskraft eit anna alternativ. Dei to alternativa går veldig godt i lag.

– Kvifor satsar enn ikkje på vasskraft fram til det blir lønnsamt å sette vindmøllene til havs?

– Ein kan gjera fleire ting samtidig. Det er det me gjer. Me vidareutviklar vasskrafta, og det gjer me kvar dag. Det er ikkje så lenge sidan eg var i Lysebotn og opna eit nytt anlegg der. Kjempebra. Og det må me gjera meir av. Men så ønsker me også å legga til rette for dei som vil bygga ut meir vindkraft. For me har behov for det.

– Slår dokke fast at det er eit behov? For ein har jo andre innspel som seier at ein har ikkje behov for vindkraft på land.

– Styresmaktene si rolle i dette er å behandla konsesjonssøknadar når dei kjem inn. Me byggjer ikkje ut vind eller vasskraft. Dette er det næringsaktørar som gjer: i all hovudsak lokale energiverk. Då konsesjonsbehandlar me det etter den lovgivinga me har, som er god. Og dei som søker om konsesjon fordi dei ser at det er ein marknad som spør etter den krafta dei ønsker å produsera. Og viss det ikkje kjem søknadar, er det jo fordi at det ikkje er nokon stader å selje denne krafta til.

– Men ein sel jo ut norsk natur til utlandet: For norske vindmølleparkar er jo stort sett eigd av utanlandske aktørar, og dette blir subsidiert med norske skattepengar. Er det akseptabelt i staden for å satsa på norsk næringsutvikling, verdiskaping og vidareutvikling at norsk vasskraft?

– Aller først. Eg heiar på all norsk kapital som blir investert i Noreg. Og så er det heilt rett at det er komne utanlandske investorar inn i norsk vindkraft. Det fungere slik at det er nokon som har valt å selja dette til dei som kjem inn frå utlandet. Eg berre viser til at det konsesjonar som er gjeven til lokale kraftselskap. Der det er dei som har tatt det valet om kven dei skal ha med seg som partnarar vidare. Det har eg full respekt for.

– Men kven er det som har bestemt at det er så lønnsamt å investere i norsk vindkraft?

– Det er jo slik at nokon har fått ein konsesjon, så står dei som har fått denne fritt til å velja kven dei vil ha med seg som finansielle partnarar.