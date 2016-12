Vurderer vestlandsregion uansett hva Rogaland sier

Tirsdag sier Rogaland fylkesting trolig nei til å slå seg sammen med Hordaland og Sogn og Fjordane – NRK streamer direkte fra møtet.



Det kan føre til at Haugesund bryter ut av Rogaland og blir med naboene i Sunnhordland i en ny vestlandsregion.

– Å få vekk fylkesgrensa blir bra. Nå har vi sjansen til å få et sterkt Vestland, og vi vil bli liggende midt i, sier ordfører i Sveio, Jorunn Skåden (Ap).

Tidligere ordfører i Haugesund, Petter Steen jr (H), mener det felles bo- og arbeidsmarkedet i området bør være argument for å gå samla inn i vestlandsregionen, uansett om resten av Rogaland blir med.

– Hvis ikke hele Rogaland vil bli med, bør en flytte fylkesgrensa til sør for Boknafjorden. Det som hører sammen må få lov til å vokse sammen, sier han.

– Synd at splittet

Rogaland Frp sørget i fylkesutvalget 6. desember for flertall mot å slå fylket sammen med Hordaland og Sogn og Fjordane. Tirsdag ettermiddag skal Rogaland fylkesting avgjøre spørsmålet.

– Det blir spennende å se om partiene stemmer samlet når de møtes. Det er veldig synd at det blir splittelse på denne måten. Jeg tror Stavanger, Bergen og Haugesund hadde levd veldig godt i et stort felles fylke. Det er så unike byer, sier Skåden.

– Hva er alternativet hvis Rogaland ikke blir med?

– Vi går mot nord, altså Hordaland, konstaterer ordføreren.

Politikerne i Haugesund vurderer å gjøre det samme.

Lei av to regionalplaner

Ordfører Skåden mener Sveio har løst utfordringene over fylkesgrensa bra, men tror det på fordeler ved en sammenslåing.

– Da kan vi planlegge sammen, i stedet for at vi skal forholde oss til to fylkesmenn hele veien. I dag må vi forholde oss til to regionalplaner, sier ordføreren.

Petter Steen er enig.

– For oss er det et kjempeproblem, og har vært det i mange år, at en naturlig region er delt mellom to fylker.

– Nå er det en historisk mulighet til å få gjort noe med det, sier han.

Usynliggjort i Oslo

Den felles styrken og potensialet til Sunnhordland og Haugalandet er i dag skjult på grunn av fylkesgrensa, mener Steen.

– Vi blir definitivt mer usynlige enn vi burde vært. I all offentlig statistikk blir tyngden til dette området nullet ut, fordi en er del av to forskjellige fylker. Og tyngden til regionen forsvinner for makthaverne i Oslo.

Fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal (KrF), understreker at det er opp til Haugesund hvis de vil forlate Rogaland.

– Men jeg håper at de forstår det som blir uttrykt veldig tydelig fra fylkestingets side, at vi ønsker å ha et samlet Rogaland, sier hun.