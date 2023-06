– Nesten alle jeg har snakket med sier denne saken er tullete, sier Stian Robberstad.

Han er daglig leder av Matros bar i Stavanger. Utestedet ble beskyldt for å drive alkoholreklame tidligere i år.

Daglig leder i Matros bar, Stian Robberstad, sier det har vært en interessant tid fra han ble beskyldt for å drive alkoholreklame på utestedet hans. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Skjenkekontrollen reagerte på to ting:

Vinflasker brukt som lysestaker og et vinskap midt i lokalet.

I vedtaket fra skjenkekontrollen stod det blant annet:

«Juridisk noterer at vinflasker og lysestaker og et vinskap som ikke står i tilknytning til baren blir omfattet av massekommunikasjonsomgrepet i alkoholforskriften § 14-2».

Og Stavanger kommune var enig.

Uenig

Nå mener Statsforvalteren i Rogaland at lysestakene ikke rammes av alkoholreklameforbudet. Statsforvalteren nevner ikke vinskapet i vurderingen.

Å bruke tomme vinflasker som lysestaker inne på et skjenkested er altså helt greit.

Den daglige lederen er godt fornøyd.

– Jeg ble jo kjempeglad. Vi har venta på et svar i noen uker nå og har vært spent på hvilken retning det skulle gå, sier Robberstad.

Robberstad er glad for at Statsforvalteren går imot skjenkekontrollen og Stavanger kommune. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Helse- og omsorgsministeren svarte

Saken ble tatt opp i Stortinget. Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) utfordret helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol med spørsmålet:

«Mener helseministeren at bruk av slike lysestaker bør straffes og vil hun eventuelt revurdere å fornye et uforståelig og meningsløst strengt regelverk?»

Kjerkol svarte blant annet:

«På generelt grunnlag vil jeg vise til at dersom formålet bak bruken ikke er å fremme salg av alkoholholdig drikk – vil det ikke være alkoholreklame.»

– Dette viser jo at kommunen har gått for langt og tolket loven i strengest mulig måte. De må endre praksis. Det er bra for bransjen, sier Robberstad.

Kommunen skal vurdere på nytt

Statsforvalterens vurdering går ut på at det skal mye til før man kan legge til grunn for at siktemålet i slike tilfeller er å fremme salg av alkohol.

Det var Stavanger kommune som ba Statsforvalteren komme med en vurdering av saken.

– Vi er fornøyd med at Statsforvalteren har gitt oss en grundig tilbakemelding. Vi vil gjøre en ny vurdering av denne saken, sier direktør for bymiljø og utvikling i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad.

Leidulf Skjørestad er direktør for bymiljø og utvikling i Stavanger kommune. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kommunen vil altså gjøre en ny vurdering av vinflaskene som lysestaker og hvorvidt vinskapet får bli der det står i dag.

Utestedet fikk prikk

Baren fikk en prikk for bruddet. Hvis et salgs- eller skjenkested i løpet av to år får tolv prikker, mister de skjenkeløyve.

– Jeg regner med de tar vekk denne prikken. Det betyr jo ikke noe for meg sånn rent praksis. Men det er jo fint hvis de gjør det, sier han.

Vinskapet fremst på dette bildet burde vært bak bardisken, mente kommunen. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Prikken vil fremdeles stå fram til kommunen har gjennomført en ny vurdering av både vinflaskene og vinskapet.

På spørsmål om kommunen kommer til å endre praksis svarer Skjørestad dette:

– Vi oppfatter at vi har større handlingsrom enn vi trodde. Vi vil vurdere om vi skal ha ny praksis.

Økning i besøkende

Robberstad sier tiden fra baren ble beskyldt for å ha drevet alkoholreklame fram til nå har vært interessant.

– Vi har hatt mye mer besøk enn vanlig. Folk kommer for å se på disse vinflaskene.

Han sier han også har fått mange støtteerklæringer.

– Det har jo vært spennende å være del av en så nasjonal sak, sier han.