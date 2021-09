– Det er litt uvirkelig. Det har vært følelser fra hele spekteret, sier Tove Elise Madland, som nå kan kalle seg stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Madland har vært varaordfører i Vindafjord kommune siden 2019. Nå er hun valgt inn på Stortinget.

– Det er jo veldig stort. Kanskje følger det store forventninger med også, sier hun.

Tove Elise Madland (Ap) er født og oppvokst på Randaberg, men er i dag bosatt i Vindafjord. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Madland får selskap av Terje Halleland fra Fremskrittspartiet og Lisa Marie Ness Klungland fra Senterpartiet på Stortinget.

Med tanke på at Vindafjord har mindre enn ni tusen innbyggere, har kommunen en svært høy representasjon.

– Uten at jeg kan vise til statistikk, vil jeg anta at dette er svært uvanlig. Tre representanter fra en kommune med såpass få innbyggere er ikke vanlig, sier forskningsleder Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning. Foto: UiO, Institutt for samfunnsforskning

Dersom Oslo hadde hatt like mange representanter per innbyggere, kunne de mesket seg med 239 representanter. Nok til å fylle halvannet storting.

Kan knapt tro det er sant

Lisa Marie Ness Klungland (Sp) sier at hun ikke har landet helt etter at hun skjønte at det ble stortingsplass på henne også.

– Jeg vet ikke helt om jeg klarer å tro på det før jeg har fått brevet i posten, sier Klungland, som er fra Ølen i Vindafjord, men bor i Stavanger.

Lisa Marie Ness Klungland (Sp) jobber som sykepleier i Stavanger, men er fra Ølen i Vindafjord. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Terje Halleland (Frp) fra Ølen ble gjenvalgt til sin andre periode på Stortinget. Han har blandede følelser etter valgnatten.

– Det er et stort privilegium å bli innvalgt til Stortinget, så personlig har det vært en stor dag. Samtidig er valget en skuffelse for Frp nasjonalt, sier han.

Terje Halleland (Frp) er fra Ølen i Vindafjord. Han har fått fornyet tillit som stortingsmann. Foto: Håkon Mannsåker / NRK

– Mer koblet på politikerne

Professor Rune Karlsen ved Universitetet i Oslo (UiO) tror Vindafjords solide representasjon på Stortinget kan være et uttrykk for sterkt politisk engasjement i kommunen.

– Generelt sett er lokalpolitikk et veldig godt utgangspunkt for å få folk engasjert. Det finnes mange posisjoner rundt omkring som gjør at folk blir mobilisert inn i politikken, sier han.

Professor Rune Karlsen ved institutt for medier og kommunikasjon ved UiO. Foto: SOL SIGURJONSDOTTIR

Og på et mindre sted kan man lettere bli påvirket av hva de andre gjør.

– I en liten kommune vil nesten alle kjenne noen som stiller til valg. Det gjør at politikken blir noe som er til stede i hverdagen på en helt annen måte. Innbyggerne er mer koblet på politikerne som bestemmer, sier Karlsen.

Ansvarlig redaktør Arne Frøkedal i lokalavisa Grannar har fulgt lokalpolitikken i Vindafjord i snart 40 år.

– Jeg har aldri vært borti lignende. For oss er dette veldig spennende, sier han.

Vil heie på politiske motstandere

Grannar laget et stort oppslag da Terje Halleland ble Vindafjords første stortingsrepresentant for fire år siden.

– Den gang ble han historisk. Halleland har nok vært en slags foregangsperson og vist andre at det er mulig, sier Frøkedal.

Halleland skjuler heller ikke sin begeistring for at Vindafjord har fått så mange representanter på Stortinget.

– Det er jo enestående at en kommune som Vindafjord klarer å få tre stykker inn på tinget. De andre kommer nok til å stå nærmere den nye regjeringen. Så nå skal jeg heie på de, og passe på at de prioriterer de riktige sakene, sier han.