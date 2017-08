Vil ha helsekommisjon til Rogaland

– Vi mener Rogaland vil være en naturlig plass å lokalisere en slik kommisjon, mye på grunn av det gode fagmiljøet i regionen, sier Venstres stortingsrepresentant for Rogaland, Iselin Nybø.

Hun trekker frem det etablerte forskningsmiljøet ved Universitetet i Stavanger, sykehuset, politiet og helseindustrien som argumenter for at Rogaland vil være en ypperlig plass for den nye kommisjonen.

– Stavanger og Rogalands satsing på helse innen forskning og teknologi er avgjørende, og vi har et gryende fagmiljø som virkelig vil få et løft hvis kommisjonen legges her, sier Nybø.

Les også: Foreslår egen helsekommisjon

Skal lære av tidligere feil

Kommisjonen kan få rundt 20 ansatte, og vil kunne vurdere 20–25 saker i året. Nybø mener det er på høy tid at et slikt arbeid blir igangsatt, og at kommisjonen må være et uavhengig fagmiljø.

– Denne kommisjonen skal ta rettighetene til de svakeste i samfunnet på alvor. Vi ser at det gjøres altfor mange overtramp, spesielt innen rus og psykiatri.

Hun legger til at alvorlige enkelthendelser innen sykehussektoren var mye av bakgrunnen for opprettelsen av kommisjonen. Også alvorlige hendelser innen kommunehelsetjenesten gir grunnlag for opprettelsen av en slik kommisjon, mener Nybø.

– Her lokalt har vi hatt alvorlige saker som det kunne vært grunn til å se nærmere på. En av de viktigste formålene med kommisjonen er at vi skal ta lærdom av de feilene som er gjort og sørge for at vi aldri får slike saker igjen.

Blir ingen kommisjon ved regjeringsskifte

En av dem som har vært en stor del av prosessen rundt det å få gjennomslag for en slik kommisjon, er stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). Han ønsker å se kommisjonen lokalisert rundt Ullandhaug i Stavanger.

– Vi har jobbet intenst for å få flertall for kommisjonen over lang tid. Aller først må vi vinne valget, og deretter kan vi legge press på regjeringen for å få lokalisert den i Rogaland, sier Stensland.

Dersom det blir regjeringsskifte etter årets valg, blir det ikke noen kommisjon i det hele tatt. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er nemlig ikke for en uavhengig undersøkelseskommisjon, ifølge Stensland.

– De argumenterer med at Statens helsetilsyn bør håndtere dette selv, men det blir ikke uavhengig. For oss i Høyre er det viktig at kommisjonen kan ta opp saker på eget initiativ, sier Stensland.

Les også: Oppretter undersøkelseskommisjon for helsetjenesten