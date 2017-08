Vil bygge gondolbane over Gandsfjorden

Slik lyder investor Bjørn Rygg sin store visjon for nye Dale. I formiddag ble de ambisiøse planene lagt frem i kapellet på Dale.

– Jeg har ikke store nok sko til å håndtere blant annet 7000 boliger, energi og masse næringsareal alene, sier Rygg.

Han vil at hovedtransportmiddelet inn til Dale-byen skal være en gondolbane, med en fire minutters lang tur direkte fra dobbeltsporet på Gausel stasjon.

Dette skal potensielt kunne løse veiproblemene til og fra Dale, og de dyre rekkefølgekravene med veivann og kloakk som gjorde at Dale-utbyggingen strandet sist.

– Det er et enormt langt prosjekt, og det er viktig å få dette i gang. Det er nå jeg kan spille en rolle ved å få en retning på det, sier Rygg.

Kan få tilbake tapte penger

Leder i samferdselsutvalget i fylket, Arne Bergsvåg, applauderer den kreative kollektivløsningen som Rygg la frem i dag.

– Det er andre byer i verden som gjør nettopp dette, og det er ikke ny teknologi. Vi burde være åpne for slike nye løsninger, sier Bergsvåg.

Hvis nye Dale-byen blir en suksess, kan fylkeskommunen få tilbake mesteparten av millionene de har tapt.

– Jeg uroer meg ikke et sekund for om vi får pengene tilbake, det er jeg sikker på at vi gjør. Det som kan bli spennende, er at det kan utvikles en flott, ny bydel på Nord-Jæren, sier Bergsvåg.

Slik vil Dale se ut dersom politikerne godtar planene som ble lagt frem i dag. Foto: LINK arkitektur

Vil se nærmere på planene

Kolbjørn Jensen i LINK arkitektur forteller at gondolen vil ha en kapasitet til å kunne håndtere hele befolkningsmengden som han håper vil etablere seg på Dale-siden.

– Gondolen er et moderne kommunikasjonsmiddel, som ferdig utbygget vil kunne håndtere 15 000–20 000 innbyggere, sier Jensen.

Arne Bergsvåg applauderer den kreative kollektivløsningen, men er usikker på hvor realistisk prosjektet er. Foto: Anders Fehn / NRK

Det er opp til Sandnes kommune og fylket å si sitt om planene før den eventuelle utbyggingen kan begynne. Bergsvåg mener tiden vil vise hvor realistisk prosjektet er, og at de nye planene nok ikke kommer unna alle rekkefølgekravene.

– I dobbelt forstand høres det litt svevende ut, men vi skal ikke avvise ideen før vi har sett nærmere på det hele, sier Bergsvåg.