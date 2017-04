Vil at hummeren skal få være i fred

– Nå må vi bruke vet, sier tidligere ordfører, og nå ivrig medlem gjengen ved Hummermuseet og hummerklekkeriet på Kvitsøy, Ole Olsen.

Hummer-entusiastene på Kvitsøy har nå bedt kommunen starte prosessen for å få opprettet en fredningssone for hummer for å øke bestanden.

– De senere år har det vært mye hummerfiske rundt Kvitsøy. Vi som er glad i øya, og det som har med hummer å gjøre, ønsker ikke at den skal forsvinne. Da kan vi sette av et område og se hvordan dette utvikler seg over noen år, sier Olsen.

De kaller seg klekkerigjengen, og har blant annet ansvar for at nye generasjoner med hummer kan settes ut i de tallrike holmene rundt Kvitsøy.

Nå har de sett seg ut et område helt sør i øyriket der de mener hummeren skal få være i fred. Sparholmene er det ideelle stedet, mener klekkerigjengen, og får full støtte fra marinbiolog Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.

Flere og større hummer

Marinbiolog Per-Eriks Schulze i Naturvernforbundet mener det er en genistrek å frede hummeren sør i Kvitsøy. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– En fredningssone pleier å ha en fantastisk effekt for sjødyr som er stedbundne. Hummer trenger ti år på å bli formeringsdyktig, og setter du av et område hvor den får være i fred så får du større hummer, og du får flere hummer, sier Schulze

Fiskeridirektoratet har åpnet opp for et kommuner selv kan forslå områder. Dette vil da bli godkjent og vedtatt i en egen forskrift.

Det er allerede opprettet 16 hummerreservat i Hardanger, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Østfold, med stor suksess for hummerbestanden.

Vil forsyne resten av øya med hummer

Marinbiolog Per-Erik Schulze mener en fredssone for hummer i Sparholmene helt sør i Kvitsøy er en svært god ide. Den dominerende havstrømmen går nordover, dermed vil yngel fra hummerreservatet drive nordover til andre områder rundt Kvitsøy.

– Det er en genistrek å frede hummeren rundt Sparholmene. Du vil da få en yngeleffekt inn i din egen kommune, og ikke over til naboen, sier Schulze.

Alle er enige

Klekkerigjengen har jobbet i flere år med ideen om et hummerreservat. De har valgt å gå forsiktig fram i en kommune der alle på en eller annen måte er opptatt av hummerfisket når dette åpnes hver høst 1. oktober.

Hvis de lykkes ved Hummerklekkeriet på Kvitsøy kan bli nye generasjoner med hummer bli satt ut i øyriket. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Det er viktig at alle er enige, derfor har vi brukt litt tid på å snakke med fiskerne og andre. Tilbakemeldingene så langt har vært positive fra alle hold. Da sier vi noe om at hummeren er viktig også i framtiden for Kvitsøy, sier Olsen.

Og legger til:

– Det er ingen tvil om at Kvitsøy er hummer-kommune nummer en. Vi har landets eneste hummermuseum, da må vi også ha et eget hummerreservat, det sier seg selv, konkluderer Ole Olsen.