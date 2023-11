– Harald var en god venn av meg. Det er viktig for oss å få frem at dette var sjøvante folk som satte sikkerheten høyt, sier Jørn Lauvsland til NRK.

Han er god venn med begge familien som fredag ble rammet av den tragiske ulykken hvor to menn mistet livet fredag.

Svogerne Harald Langenes (56) og Walter Steffensen Wassertheurer (65) dro ut med båt for å trekke hummerteiner, men kom ikke tilbake til avtalt tid.

– De ville aldri dratt ut hvis de var i tvil. Så det må ha skjedd noe uforutsett, sier Lauvsland som først fortalte om kompisene sine til Fædrelandsvennen.

Venner i lang tid

Svogerne giftet seg med hver sin søster på samme dag i 2006 da de hadde et dobbeltbryllup.

– De giftet seg sammen og de døde sammen, sier Lauvsland til FVN.

Har forteller at han uttaler seg i media etter ønske fra de etterlatte ektefellene.

– De synes det er viktig å få fram at dette var erfarne fritidsfiskere som ikke tok unødige sjanser, sier Lauvsland.

Han forteller også at de etterlatte ønsker å takke for all omtanke og støtte de har fått fra familie og venner de siste dagene.

Jobber med å finne ut hva som skjedde

Politiet har opprettet en undersøkelsessak etter den tragiske ulykken for prøve å finne ut hva som har skjedd.

Det bekrefter operasjonsleder Eivind Formoe i Agder politidistrikt.

Ifølge fvn.no har politiet nå undersøkt båten de to omkomne brukte.

Den hadde ikke store, synlige skader.

– Båten er tatt på land, og vi har gjort noen undersøkelser av den.

Det vil senere bli vurdert om det skal gjennomføres en etterforskning i saken, sier Formoe.