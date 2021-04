Fredag falt dommen i den mye omtalte saken, hvor Viking ble anmeldt av Norges Fotballforbund (NFF) etter Bjarne Berntsens overraskende avskjed som hovedtrener i fjor.

Saken har vært til behandling i doms- og sanksjonsutvalget hos NFF i snaue to måneder, og nå er straffen klar.

Viking har fått en bot på 20.000 kroner for «uaktsomt brudd på idrettens regelverk».

– Jeg synes det er en oppsiktsvekkende svak reaksjon. 20.000 kroner er ikke penger i det hele tatt, sier idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner til NRK.

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner. Foto: Terje Pedersen / NTB

Viking: – Feil dom

Stridens kjerne i saken er denne: Viking FK, hvor Berntsen var ansatt, lot AS-styret ta seg av forhandlingene som endte med exit. Dette var ikke i tråd med NFFs regelverk.

Saken er også historisk, en lignende har aldri før blitt behandlet hos NFF. Det fantes altså ikke presedens.

Styret i Viking FK vil ta stilling til premissene i dommen og vurdere en anke i løpet av de kommende 14 dager.

«Dommen inneholder etter klubbens oppfatning faktafeil og feilslutninger som medfører at de juridiske slutninger blir feil. Saken har imidlertid vært en belastning for alle involverte i klubben og ønsket om å få en avslutning kan derfor få betydning for styrets beslutning», skriver klubben i en pressemelding.

Rune Bertelsen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er dumt. Vi har hele tiden erkjent at det som skjedde i desember var uheldig for både Viking og alle involverte. Etter hvert som tiden har gått, har vi derimot vært usikre på hvorvidt vi har gjort noe som er ulovlig, sier Rune Bertelsen, styreleder i Viking FK, til NRK.

NFF forklarer på sitt nettsted at dommen er basert på en helhetlig vurdering av foreliggende dokumentasjon og forklaringer.

– Det fremgår av NFFs lov at klubben ikke har adgang til å «direkte eller indirekte overføre rettigheter eller beslutningsmyndighet over idrettslagets sportslige virksomhet til avtaleparten», heter det i NFFs avgjørelse.

Idrettsjurist: – Burde rykket ned

Idrettsjurist Kjenner mener saken er prinsipielt viktig fordi forholdet mellom en klubb og et samarbeidende selskap rører ved selve grunnverdiene i idretten.

– Å tråkke på og krenke disse, er etter mitt syn en svært alvorlig forgåelse, sier han.

Kjenner mener Viking burde rykket ned en divisjon.

– Det ville sendt et helt annet signal. De allmennpreventive hensyn er viktig. Nå kan andre klubber bare gjøre det samme, det koster dem bare 20.000 kroner. Dette er ikke en avskrekkende dom.

Advokat Ronny van der Meij. Foto: Stray Vyrje & Co.

NRK var i kontakt med flere idrettsjurister før avgjørelsen falt. Advokat Ronny van der Meij mente at en klargjøring av regelverket ville være mer nyttig enn en streng Viking-straff.

– Næringslivet er en viktig del av norsk idrett og jeg tenker derfor at det ville være mer fruktbart med en kritisk gjennomgang av hvordan dette forholdet bør reguleres på en hensiktsmessig måte fremfor en streng sanksjon i et enkelttilfelle, sa van der Meij.

Kjenner har tidligere uttalt at denne type regelbrudd er verre enn doping. Disse står han fast ved etter at dommen er gjort kjent.

– Doping har med enkeltresultater å gjøre, at en urettferdig vinner går av med seieren. Men her rører man ved grunnverdiene i norsk idrett, sier han.

Styreleder i Viking FK, Rune Bertelsen, sa følgende til NRK i februar:

– Uavhengig av utfallet i saken, så er det ingen tvil om at denne prosessen var uheldig og at det var mye følelser involvert hos alle parter. Så gjenstår det å se hva NFF mener om det juridiske i saken.