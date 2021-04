Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg må kjappe meg så jeg ikke blir for sein, roper Kristoffer Løkberg av full hals, slik at ordene skal trenge gjennom munnbindet.

Han er på vei til trening på elsparkesykkel og freser inn mot det ene hjørnet av Vikings mektige storstue.

Det er viktig at han er på plass så presist som mulig, for spillerne skal tilbringe så lite tid på treningsfeltet som mulig.

29-åringen ankommer stadion gjennom en port som kun spillere og støtteapparat slipper gjennom. Han er allerede ferdig skiftet og har fotballskoene i en liten skopose på ryggen.

– Munnbindet må på før jeg går inn på feltet. Det er ganske spesielt når vi skal spille fotball mot hverandre, sier Viking-profilen.

– Vanligvis møter vi opp i god tid og spiser felles frokost. Nå handler det om å bruke minst mulig tid her utenom selve treningene, forteller Løkberg. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Har mistet det viktigste

Et værfenomen man sjelden opplever i Stavanger – solen – steiker godt på den ene langsiden av tribunen som ikke er skyggelagt.

Her sitter spillerne og knytter skolissene utendørs, hvor smitterisikoen er lavere. De tar av munnbindene, før de lett tripper ned mot kunstgressmatten.

Garderoben er av mange regnet som det aller helligste. Det er stedet hvor mye av «skitpraten» og ablegøyene skjer. Det er en viktig arena for å skape samhold, kameratskap og vinnerkultur. Nå er den stengt.

– For meg er garderobekulturen og den delen av fotballen det aller viktigste og den største grunnen til at jeg spiller. Det er der du knytter bånd og skaper vennskap utenom det helt vanlige. Det er dette som gjør at det er ekstra artig å vinne sammen, eller at du kjenner på den ekstra smerten ved tap, sier Løkberg.

– Det er strengt, men vi gjør det vi kan for å få lov til å spille fotball. Det er kjedelig og tøft, så jeg håper dette opplegget varer kortest mulig, supplerer han.

Løkberg hiver på seg fotballskoene på tribunen. Spillerne kommer ferdig skiftet i nyvasket tøy, og må også ha med egne drikkeflasker. Foto: Mats Haugland / NRK

Hjemme hos Løkberg

I rundt halvannen time er spillerne «fri», får utfolde seg og trene med fullkontakt.

Men heller ikke under treningsøkten kan de slippe tanken på smittevern helt. De skal blant annet unngå å spytte og berøre ansiktet, det samme gjelder unødvendig fysisk kontakt som «high five» og feiringer.

Etter treningen er det rett opp på tribunen og på med munnbindet igjen. Det er tid for lunsj, men den får de ikke nyte sammen i kantinen som før.

På treningen takles det og spilles som normalt. Så fort den er over, handler det om å minimere kontakten så mye som mulig. Foto: Mats Haugland / NRK

Hendene sprites og Viking-spillerne får utdelt hver sin porsjonspakke med pastasalat. Så forsvinner de hver til sitt.

Løkberg suser rullende av gårde hjemover igjen. Han tar en stor bue rundt en liten gjeng ungdommer på fortauet.

– Stort sett holder jeg meg hjemme etter trening, minimerer kontakten med andre mennesker og har omtrent ikke besøk, sier Løkberg og eksemplifiserer:

– Jeg har barndomskompisen min her, men han jobber som lærer på en ungdomsskole. Jeg har nesten ikke fått truffet ham. Det er ganske spesielt.

– På grensen til at det ikke går mer

Magnus Myntevik er lege i Brann og leder i Norges Fotballforbunds (NFF) medisinske råd.

Han har vært sentral i utformingen av smittevernprotokollen norsk toppfotball til enhver tid følger. I påsken ble den oppjustert til et enda strengere nivå enn tidligere.

– Utgangspunktet for dette er at det har vært såpass mye smitte at myndighetene har vært skeptiske til å la oss trene, forståelig nok. Derfor har vi laget et sett med regler som vi synes fungerer godt mot smitte, og som også tar høyde for at de muterte variantene av viruset er ekstra smittsomme, sier Myntevik.

– Hvilke tilbakemeldinger får dere fra spillerne?

– De er slitne og trøtte av å isolere seg og ikke ha et sosialt nettverk utenom fotballen. Det er en ordentlig påkjenning, vi er på beinet nå. Det er nesten slik at det er på grensen til at det ikke går mer, men spillerne har vært fantastisk lojale til opplegget, sier han.

Før var lunsjen et viktig samlingspunkt for Viking-spillerne. Nå får de den i en boks og må spise hjemme. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Tre koronatester i uken

Løkberg har spist opp lunsjen og restituert et par timer, men dagens gjøremål er ikke helt over ennå.

Igjen triller han ned mot Vikings stadionanlegg.

I helgen kom toppklubbene endelig i gang med treningskampene igjen. Den strenge protokollen krever at alle med tilgang til indre bane koronatester seg senest 48 timer før kamp.

Med tre treningskamper for Viking denne uken, betyr det at spillerne må gjennom tre hurtigtester.

– Arrh. Årrgh. Det er like jævlig hver gang, sier Løkberg etter å ha fått prøvepinnen et godt stykke opp i nesen.

Testingen er gjort på under ett minutt. Spillerne er fordelt på ulike tidspunkt for at de skal unngå å klynge seg.

Løkberg spiller inn et par videohilsener til ivrige Viking-fans, før snuten nok en gang vendes hjemover.

Men når Løkberg nå lukker døren, rundt klokken 15, blir han stort sett der inne til neste dag.

En typisk hverdag for Løkberg: Ekspandér faktaboks Morgen: Frokost hjemme og svar på spørreskjema om helsetilstand og nærkontakter. 09.50-11.30: Trening, møter ferdig skiftet rett på stadion 11.30: Etter trening er det hjem for å dusje/skifte. Her spises også lunsjen som blir utdelt på trening. 13.30-15: Ny treningsøkt / koronatesting e.l. Kveld: Holder seg stort sett hjemme. Middag og restitusjon. Svarer igjen på spørreskjema om helsetilstand og nærkontakter.

Synes synd på dem som er alene

I denne bobla lever spillerne i norsk toppfotball. Løkberg beskriver det som at uken stort sett bare består av tirsdager.

– Da vi kunne bruke garderoben, fikk jeg ha mye av mitt sosiale liv her. Jeg fikk være med gutta fra ni til fire og fikk det sosiale påfyllet jeg trengte. Jeg merker det skikkelig, det tærer på at vi ikke får samles som før, sier trønderen.

Men det går ikke bare ut over spillerne.

– Samboeren min føyer seg også fordi jeg ikke kan gjøre så mye. Jeg får litt dårlig samvittighet overfor henne, sier Løkberg.

Midtbaneprofilen forteller at han er heldig som har en samboer som han trives veldig godt i lag med. Han synes mer synd på de spillerne som er alene.

– Jeg har i hvert fall ei som jeg har sosialt samvær med, det er verre med dem som ikke har noen. Jeg tenker ekstra på dem som bor alene, og det kommer jo spillere fra andre land uten særlig nettverk her. De har det nok ekstra tøft, sier han.

Jeg frykter litt at jeg har blitt et usosialt dyr når verden går tilbake til normalen igjen, sier Løkberg og flirer. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Lege: Ensomhet er et problem

At spillerne lever såpass isolert, kan skape mentale helseutfordringer. Kanskje spesielt for enslige og utenlandske spillere.

– Vi vet at ensomhet er et problem. Det er det klare inntrykket jeg har etter å ha vært i kontakt med medisinsk personell i de ulike klubbene, forteller lege Myntevik.

– Disse problemene kan være vanskelig å fange opp, og dette er sikkert et område alle klubbene kan bli bedre på, sier han.

– Har dere noen verktøy eller tiltak for å plukke opp slike problemer og få bukt med dem?

– Ikke sentralt. Det er opp til hver enkelt klubb å ta vare på spillerne sine. Alle klubbene bør ha den mentale helsen til spillerne sine i fokus. Det er viktig at vi har et tett og godt forhold til spillerne, slik at eventuelle problemer kan fanges opp så tidlig som mulig, sier Myntevik.

– Det har gått fra å være en normalt veldig travel jobb til å bli en heldøgnsjobb. Vi satser på at dette snart er over, sier Halvard Øen Grova i Viking. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Tar flere grep

Halvard Øen Grova er fysioterapeut og medisinsk koordinator i Viking. Sammen med klubblegen passer han på at spillerne følger protokollen som er gitt av NFF.

Dette medfører blant annet at Viking-spillerne må svare på et digitalt spørreskjema hver morgen og kveld.

– Det er tøft for spillerne, for protokollen legger mange begrensninger for sosial aktivitet. De har omtrent bare treningene, så er det hjem å forberede seg til neste dag. De har nesten ingenting sosialt liv, sier Grova.

– Gjør dere noe som klubb for å passe på dem som er alene etter trening?

– Vi passer på å være tett på, snakke med dem og hører med dem hvordan de har det. Vi prøver også å skape aktivitet utenom treningene, blant annet på digitale medier. Slik kan de analysere treninger og kamper, forteller han.

– Protokollen legger også sterke føringer for oss trenere. Vi prøver å være kreative, men det er ikke en ideell situasjon, sier Jensen, og forteller at de blant annet har gjennomført videomøter på storskjerm utendørs. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Viking-trener Morten Jensen forstår at situasjonen kan oppleves som utfordrende for spillerne.

– De har levd nærmest i isolasjon i snart halvannet år. Nå som de også mister den sosiale biten med fotballen, så prøver vi å ha et spesielt fokus på dem som er tilflyttet og som kanskje ikke har det samme nettverket rundt seg utenom. Vi har også en mental trener som vi benytter mye, forteller Jensen.

Nå som smittetrykket i store deler av landet faller, er håpet også at protokollen etter hvert skal lempes på.

– Så lenge vi får spille kamper har det vært verdt alt slitet, men jeg håper dette snart er over. Nå gleder jeg meg bare voldsomt til å komme i gang med sesongen, sier Løkberg.

Om alt går etter planen, starter eliteserien 8. mai.

Utvalg fra NFFs smittevernprotokoll: Ekspandér faktaboks Deltakelse på trening: Kun klubbens egne spiller som er en del av eller er aktuelle for A-stallen kan delta på trening. De som deltar, skal trene eksklusivt med A-laget og må etterleve kravene i denne protokoll - uansett alder. Prøvespill er ikke tillatt.

Spillere, trenere og støtteapparat som skal tre inn i kohorten skal teste negativt med hurtigtest og screenes for smitte (se vedlegg 2) før de kan ta del i aktiviteten. Positiv hurtigtest følges opp med en PCR-test.

Spillere, trenere og støtteapparat som tilhører risikogrupper skal ikke delta i aktivitet

Ved minste tegn til luftveisinfeksjon skal personer tas ut av gruppen, og testes for smitte før de kan delta i aktiviteten. Resten av gruppen kan trene som normalt.

Hvis en person i husstanden til spiller, trener eller person i støtteapparat har akutt luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet covid-19, skal vedkommende ikke delta i aktivitet. Man skal da holde seg hjemme til ett døgn etter at alle i husstanden føler seg friske, og teste negativt med hurtigtest før man igjen kan delta på fotballtrening. Klubbene skal monitorere spilleres helsetilstand: Spillere skal hver morgen og kveld rapportere om egen helsetilstand, og om eventuelle tegn til luftveisinfeksjon hos andre i egen husstand. Resultat av egenrapportering skal registreres. Hvis det rapporteres om tegn til luftveisinfeksjon skal ikke spilleren møte på trening. God hygiene: Spillerne skal bruke munnbind når de ikke trener (før/etter økten).

Alle som deltar i aktiviteten, skal hyppig desinfisere hendene sine med desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol. Dette bør skje når man ankommer treningsfeltet, i pauser under økten og når man forlater treningsfeltet. Dette innebærer at det må være svært god tilgang på desinfiserende middel. Selv om det er fysisk kontakt gjennom treningsøkten skal man være ekstra obs på håndhygiene, og unngå hånd til ansiktet før desinfisering av hender eller håndvask.

Alle som deltar i aktiviteten skal ha med egen, merket vannflasker til treningsøkten. Eventuelt kan det distribueres rene, personlige, merkede vannflasker til den enkelte under trening.

Mat kan kun serveres/deles ut i individuelle, lukkede porsjonspakninger.

Ansvar for håndtering/plassering av utstyr under treningen (som f.eks. kjegler) fordeles slik at så få personer som mulig bærer/flytter på utstyret.

Spillere skal bruke nyvasket treningstøy.

Håndhilsing, klemming, «feiring» og annen unødvendig fysisk kontakt bør unngås i den grad det er mulig.

Det bør hostes i albuekroken eller i et papir som kastes (med påfølgende håndvask).

Man bør unngå å berøre ansiktet.

Spillerne skal unngå å spytte.

Godt renhold og bruk av fasiliteter

Felles garderober skal ikke benyttes. Individuell dusjing/skift kan godkjennes av medisinsk ansvarlig hvis det er nødvendig for å unngå sykdom. Fellesdusjer og garderober skal rengjøres grundig etter bruk, minimum daglig.

Styrkerom holdes stengt for spillergruppen, men kan benyttes til opptrening/rehabilitering. Generelle kontaktreduserende tiltak Spillerne skal møte rett på treningsfeltet og går hver til sitt rett etter økten.

Trening skal gjennomføres utendørs hvor smitterisikoen er lavere.

Som utgangspunkt skal spillerne ikke ha noen innendørs møtepunkter (måltider, spillermøter mv.) Medisinsk ansvarlig kan likevel godkjenne innendørs møtepunkt dersom det er nødvendig av medisinske årsaker.

Spillerne skal som hovedregel ikke bruke offentlig transport til og fra trening. Medisinsk ansvarlig kan godkjenne unntak i individuelle tilfeller hvor dette ikke er praktisk mulig. Kilde: Fotball.no