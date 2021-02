Nylig ble Viking bøtelagt med 35.000 kroner av Norges Fotballforbund (NFF).

Årsaken var at klubbens supportergjeng benyttet pyro for å skape stemning på tribunen i hjemmekampen mot Molde i fjor.

At Viking-supporterne fyrte av blant annet bluss, finnes det rikelig med bildebevis på. Likevel valgte Stavanger-klubben å anke straffen, som NRK meldte tidligere denne måneden.

– Vi anket ikke skyldspørsmålet, for det var nok av tydelige beviser på at det ble brukt bluss. Men vi følte at vi ble litt hardt straffet, sier Vikings daglige leder, Eirik Bjørnø til NRK.

Her blusser Viking-supporterne før eliteseriekampen hjemme mot Molde i august. Foto: Carina Johansen / NTB

– Utrolig glad

At Viking anket, angrer de ikke på nå. Torsdag kom nemlig nyheten om at boten reduseres fra 35.000 kroner til 15.000.

– Vi er utrolig glad for dette. Vi følte vi hadde noen gode synspunkter i saken. Samtidig bekrefter dette også behovet for et klart og konkret regelverk å forholde seg, sier Bjørnø.

NFFs ankeutvalg legger fortsatt i skjerpende retning vekt på mengden og måten pyroteknikken kom inn på tribunen, men for gjentakelsesmomentet har ankeutvalget et annet syn enn doms- og sanksjonsutvalget.

De legger ikke vekt på at Viking i 2019 fikk bot for ulovlig bruk av pyroteknikk, da denne saken senere ble benådet.

Vikings daglige leder, Eirik Bjørnø, er glad for at boten ble redusert. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Supporterne tar boten

Reglene for blussing eller bruk av pyroteknikk inne på stadion er strenge. Klubbene må blant annet søke om godkjenning av NFF i forkant, og må også oppfylle flere andre kriterier. Også lokale instanser må godkjenne bruken.

Da nyheten om boten kom i slutten av januar, skrev supporterklubben Vikinghordene på Facebook at de betaler beløpet. Faktisk har de allerede samlet inn 35.000 kroner ved hjelp av kronerulling.

15.000 av disse går til Viking, mens resten skal brukes på såkalt tifo.

– Overskuddet vil bli brukt til visuelle effekter på stadion, det vil vi også presisere i budsjettet vi kommer til å legge frem på årsmøtet, sier styreleder i Vikinghordene, Roar Åkerlund, til NRK.

Han synes det var «fornuftig» at boten ble redusert. Nå håper han, som Bjørnø, at regelverket for pyrobruk klargjøres.

– Vi må finne et regelverk som alle kan enes om, til glede for alle. Det er en vinn-vinn-situasjon å få dette til. Alt vi ønsker er å gjøre dette på en trygg og fornuftig måte, avslutter Åkerlund.