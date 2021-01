Det ble stort oppstyr rundt Viking da nyheten om Bjarne Berntsens overraskende exit sprakk i november.

Stormen økte ytterligere i styrke da det viste seg at Viking etter alle solemerker hadde brutt idrettens regelverk i Berntsen-saken.

Norges Fotballforbund (NFF) uttalte at de ville se nærmere på bruddet mellom partene, og ba klubben om en forklaring. Den leverte Viking før jul.

Saken har deretter vært oppe til vurdering hos påtalenemda i NFF, som nå har bestemt seg for å anmelde Viking. Det får NRK bekreftet fra NFF.

Påtalenemda har sendt anmeldelsen til Viking, og klubben har fått frist til 8. februar til å komme med sine kommentarer og merknader.

Deretter skal saken opp i doms- og saksjonsutvalget - en slags fotballens domstol - hos NFF.

– Ikke vært borti lignende

Espen Auberg, leder for NFFs juridiske seksjon, forteller at det ikke er uvanlig at klubber blir anmeldt av NFF. Det samme har for eksempel skjedd ved ulovlig bruk av pyro.

Det er viktig å understreke at Viking ikke er sivilt anmeldt til politiet, men anmeldt for brudd på NFFs interne regler.

Espen Auberg i NFF. Foto: Norges Fotballforbund

– Påtalenemda mener at Viking har brutt fotballens regelverk. De vil nå få en mulighet til å komme med kommentarer, før saken skal opp i doms- og saksjonsutvalget for å se om de er enige med påtalenemda, sier Auberg til NRK.

Han kan ikke huske at en treneravskjed har endt i sak hos NFF før.

– Jeg har vært her i snart ti år, men tror ikke jeg har vært borti noe lignende før, sier han, uten å ville si noe om hvilken straff Viking nå risikerer.

– Ikke belyst godt nok

Regelbruddet går i korthet ut på at Bjarne Berntsen var ansatt i Viking FK - og at det var FK-styret og ikke Viking Fotball AS-styret som skulle tatt seg av forhandlingene med treneren.

– Vi mottok brev fra NFF i går kveld (tirsdag) og jeg har derfor ikke hatt anledning til annet enn å lese kjapt gjennom deres vurdering. Vi kommer til å gi dem et tilsvar innen fristen, sier styreleder i Viking FK, Rune Bertelsen, til NRK.

– Det er momenter i prosessen og praktisering av regelverket som ikke er belyst godt nok, og som vi tror det er god grunn til at NFF ser på før saken behandles endelig. Vi har forståelse for at saken behandles i NFF da den kan ha allmennpreventiv interesse, legger han til.

Bertelsen erkjente at han hadde begått en «stor feil» overfor Aftenbladet, som først omtalte regelbruddet.

Ekspert: – Alvorlig regelbrudd

Gunnar-Martin Kjenner er spesialist i idrettsjuss. Han sier det er «på sin plass med en meget skarp reaksjon» fra NFF.

Gunnar-Martin Kjenner kaller regelbruddet graverende. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– I min verden er det et alvorlig regelbrudd. Det rører ved det som er kjernen i idretten. Det er medlemmene som skal styre klubben, ikke utenforstående, sier han.

Kjenner mener at det er «helt opplagt» at flere norske klubber tidligere har gjort tilsvarende regelbrudd, uten at det har fått reaksjoner.

Han synes derfor det er vanskelig å si hva straffen eventuelt kan bli for Viking.

– At næringslivet griper inn og bestemmer over sportslige forhold er utbredt, men har ikke endt med saksjoner før så vidt jeg vet. Det blir en ny prøvelse for domsmyndighetene, siden det ikke har vært lignende tilfeller tidligere, sier han.