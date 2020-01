– Dette er dårlig planlegging av Vegvesenet. Tunnelene burde ha vært åpnet for lenge siden, sier Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Verdens lengste undersjøiske tunnel, som binder sammen Ryfylke og Stavanger, åpnet 30. desember i fjor. Den opprinnelige planen var at Eiganes- og Hundvåg-tunnelene i Stavanger skulle åpne samtidig, for å ta unna den store trafikken.

KRITISK: FNB-leder Frode Myrhol er svært kritisk til nyheten om at tunnelene igjen er utsatt. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Så ble åpningen av tunnelene utsatt til februar. Nå er prosjektet utsatt for andre gang. Det vekker reaksjoner.

– Dette stiller vi oss svært kritiske til. Disse to tunnelene skal tross alt betjene langt flere folk enn Ryfylketunnelen. Nå har vi en situasjon som fører til trafikkaos over Hundvåg, sier Myrhol.

– Bruker halvannen time til jobb

DUMT: Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes forteller at de har ventet i mange år på at prosjektet skal stå ferdig. Foto: Kjersti Hetland / NRK

Utsettelsene har ført til lange køer over bybrua i Stavanger. Atle Abel Salvesen fra Hundvåg pendler til Kverneland på Jæren i ukedagene. Til vanlig bruker han 30 minutter til jobb.

Nå tar det lengre tid.

– På mandag brukte jeg halvannen time. Det er ikke kjekt i det hele tatt. Vegvesenet har planlagt dårlig, mener han.

– Fleiper om nye utsettelser

Tidligere bystyrerepresentant fra Hundvåg, Hilde Karlsen, hudfletter Vegvesenet.

– Det er en skandale. Vi er snart ferdige med januar, og enda har ikke Vegvesenet kommet med en åpningsdato. I rushtiden står trafikken i stampe på Hundvåg. Det går på stumpene løs, sier hun.

Karlsen kritiserer Vegvesenet for ikke å være åpne nok om utsettelsene.

SKANDALE: Hilde Karlsen fra Hundvåg kaller utsettelsene av tunnelene for en skandale. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi fleipet med at vi håper tunnelene åpner før sommeren. Nå har det blitt månedsvis med utsettelser, men Vegvesenet har ikke kommunisert hva som har gått galt. Jeg forstår det ikke. Det går ikke an å planlegge så dårlig.

Vegvesenet beklager

Prosjektleder i Statens vegvesen, Gunnar Eiterjord, beklager i dag den ekstra trafikkbelastningen utsettelsene skaper over Bøyene i Stavanger.

– Samtidig har vi fulgt trafikkavviklingen nøye og mener det er til å leve med.

Han understreker at det ikke er noen store problemer eller uforutsette hendelser som gjør at de utsetter åpningen.

– Alt har sett bra ut så langt. Nå vet vi at det blir åpning i løpet av mars. Vi skal komme tilbake med endelig dato i løpet av kort tid, sier Eiterjord.

BEKLAGER: Prosjektleder Gunnar Eiterjord beklager at tunnelene skaper trafikkproblemer. Foto: Magnus Stokka / NRK

Byggingen av de to tunnelene startet allerede i 2014. Nå seks år senere er de enda ikke åpnet.

– Det er dumt at tunnelene blir utsatt igjen, både på grunn av de trafikale problemene det skaper og omveien vi må kjøre. Vi har ventet i så mange år nå, sier Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H).

Den siste utsettelsen skyldes ifølge Vegvesenet sikkerhetshensyn.

– Det er et av de mest kompliserte tunnelsystemene i hele landet. Vi går inn i den siste runden av sikkerhetsgodkjenning og skal ha en stilleperiode for å se at det er driftsstabilitet, forteller prosjektleder Eiterjord.